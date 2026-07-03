Stellantis, İtalya'daki üretimini artırdı
Otomotiv devi Stellantis, İtalya fabrikalarında vites artırdı. Sendika verilerine göre, şirketin 2026 yılı ilk yarısındaki İtalya üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %13,7 artarak 252 bin 223 adede ulaştı. Binek otomobil üretimi ise Fiat 500 Hybrid ve Jeep Compass modellerinin dopingiyle %27,7 yükselerek 158 bin 193 oldu. Bu toparlanmaya rağmen grubun premium üretim tesisi %36,2 geriledi. Yıllık üretimin 500 bin adede ulaşması beklenirken, bu rakam İtalyan hükümetinin 1 milyon araçlık hedefinin gerisinde kaldı.
Stellantis’in İtalya üretimi, Fiat 500 Hybrid ve Jeep Compass modellerine yönelik güçlü talep sayesinde 2026’nın ilk altı ayında %13,7 artışla 252 bin 223 araca ulaştı. Otomobil üretimi %27,7 artarken, lüks segment üretim üssü %36,2 küçüldü. Yıl sonu beklentisi olan 500 bin adetlik üretim, hükümetin 1 milyon adetlik hedefinin hala çok uzağında.
Hibrit modeller ivme kazandı
İtalyan sendikası FIM Cisl’in raporuna göre, binek otomobil üretimi %27,7 artarak 158 bin 193 adede yükseldi. Bu rekor büyümede, Mirafiori fabrikasındaki yeni Fiat 500 Hybrid ve Melfi tesisindeki Jeep Compass üretimi başrolü oynadı.
Tüm fabrikalarda genel bir yükseliş yaşanırken, dönüşüm sürecinde olan ve Alfa Romeo ile Maserati modellerini üreten güneydeki ana tesisin üretimi %36,2 oranında sert düştü. Mevcut tempo ile Stellantis'in yıllık üretimi 500 bin adede yaklaşacak olsa da bu rakam İtalyan hükümetinin talep ettiği yıllık 1 milyon araç hedefinin çok gerisinde kalıyor.