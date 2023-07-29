Stellantis, net kârını ilk yarıda yüzde 37 artırdı

Stellantis, yılın ilk yarısıyla ilgili finansal verilerini duyurdu. Buna göre Stellantis, ağırlıklı olarak daha yüksek teslimat adetlerine bağlı olarak net gelirini, 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artırarak 98,4 milyar euro seviyesine çıkardı.

Düzeltilmiş faaliyet gelirini (AOI) 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 11 artıran Stellantis, 14,1 milyar euroluk gelire ve yüzde 14,4 seviyesinde güçlü bir marja ulaştı.

Şirketin artan satış performansı, karını da ciddi oranda etkiledi. Buna göre, Stellantis, 2022'nin ilk yarısına kıyasla net karını yüzde 37 artışla 10,9 milyar euro seviyesine yükseltti. Endüstriyel serbest nakit akışını da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyar euro artıran Stellantis, 8,7 milyar euroya ulaşmış oldu. Şirket, 2023'ün ilk yarısında 0,7 milyar euro hisse geri aldı ve açıklanan 1,5 milyar euro hisse geri alım programını da 2023’ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. Şirketin ortaya koyduğu bu rekor sonuçlar, Stellantis’in "Net 0 Karbon" dönüşümüne giden sürdürülebilir bir yolu yönetmek için sürekli stratejik yatırımlara olanak tanıyor.

Stellantis’in kapsamlı elektrikli mobilite yatırımı da meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, global BEV (batarya elektrikli araç) ve LEV (düşük emisyonlu araç) satışlarını sırasıyla yıllık yüzde 24 artışla 169 bin adede ve yüzde 28 artışla 315 bin adede yükseltmeyi başardı. Bu sonuçlarla Stellantis, EU30 genel BEV satışlarında üçüncü, LEV satışlarında ABD pazarında ikinci sırada yer aldı.

"2023 için iyi bir konuma sahibiz"

İlk yarıya ait sonuçları değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares, bu yılın ilk yarısındaki üstün performanslarının, uzun vadeli sürdürülebilirliklerini ve Dare Forward 2030 planlarının hedeflerini gerçekleştirme sürecini desteklediğini belirterek, "Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. Her bir çalışanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum ve ekiplerin birden fazla boyutta hizmet verdiğini söylemekten gurur duyuyorum. 2023’ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz." ifadelerini kullandı.