Stellantis NV'in geliri 35 milyar Euro'yu aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yılın ilk çeyreğine ait net gelir ve teslimat sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin ilk çeyrekteki net geliri, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 35,8 milyar avro oldu. Şirketin gelirlerindeki düşüş, daha düşük hacimlerden, olumsuz bölgesel ürün karmasından ve fiyatların normalleşmesinden kaynaklandı.

Şirketin konsolide teslimatları ise yüzde 9 düşerek 1 milyon 217 bin adede geriledi. Teslimatlardaki düşüş, ocak ayında tatil nedeniyle oluşan üretim kesintisinin uzaması sonucu Kuzey Amerika'da gerçekleşen üretim düşüklüğünün yanı sıra genişleyen Avrupa'da ürün değişimlerinin ve düşük HTA hacimlerinin etkisinden meydana geldi.

Yılın ilk çeyreğinde yeni ürünler pazara sunuldu

Ticari toparlanma önlemlerine ilişkin güncelleme gerçekleştiren Stellantis, yılın ilk çeyreğinde 2025 için planlanan yeni üç ürün olan yeni Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera ve Citroen C3 Aircross'u pazara sundu. Ayrıca yenilenen Opel/Vauxhall Mokka, Ram 2500 HD ve Ram 3500 HD de satışa çıkarıldı.

ilk çeyrekte yüzde 17,3 olan AB30 pazar payı, Citroen C3/ëC3, Peugeot 5008 ve 2024 sonunda pazara sunulan Opel/Vauxhall Grandland'ın üretim artışının devam etmesi ve artan bulunabilirliğine bağlı olarak geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla 1,9 puan arttı.

Ayrıca şirket, yılın ilk çeyreğinde hibrit segmentte pazar lideri olurken, BEV pazarında sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 13 pazar paylarıyla tekrar ikinci sırada yer aldı.

ABD perakende pazar payı, Jeep Grand Cherokee ve Compass ile Ram 1500 ve 2500 modellerinin perakende satışlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'dan fazla artışla istikrar kazandı.

Bazı hafif hizmet tipi kamyon modellerinin donanım seviyelerinin artması, yeniden tasarlanan ağır kamyonların başarılı şekilde pazara sunulması, satış ve pazarlama çabalarının da artmasıyla bu alanda daha fazla gelişme bekleniyor. Martta yeni perakende siparişleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 82 artarak Haziran 2023'ten bu yana ay bazında en yüksek seviyeye ulaştı.

Şirket, Güney Amerika'da, 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla 1,5 puanlık artışla yüzde 23,8'lik pazar payıyla lider konumunu korudu.

Yenilikçi çözümler şirketi ileriye taşıyacak

Gümrük vergisi önlemlerine yanıt veren Stellantis, bu kapsamda ilgili yönetimlerle yakın işbirliği içinde çalışarak şirketi korumayı, politikaların sağlıklı şekilde uygulanmasını ve daha da geliştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca yönetim, üretim planlarını ayarlamak ve tedarik süreçlerini iyileştirme fırsatlarını belirlemek için de önlemler alıyor.

Şirketin 31 Mart itibarıyla toplam 1 milyon 210 bin yeni araçlık envanteri büyük ölçüde 31 Aralık 2024 ile uyumlu olurken, hisse başına 0,68 avro olağan temettü de AGM'de onaylanmasının ardından yarın dağıtılacak.

Ayrıca Stellantis'in yeni daimi İcra Kurulu Başkanının atanma süreci de tüm hızıyla devam ederken, süreç yılının ilk yarısında tamamlanacak.

"AB30'da pazar payında düzenli bir iyileşme gözlemliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CFO'su Doug Ostermann, "2025'in ilk çeyreğine ilişkin gelir sonuçlarımız bir önceki yılın seviyesinin altında kalsa da diğer KPI'lar ekonomik toparlanma çabalarımızdaki ilk ilerlemeyi yansıtıyor. Kuzey Amerika pazarı henüz toparlanmanın ilk aşamalarındayken, perakende siparişlerinde artış gözlemleniyor, AB30'da ise pazar payında düzenli bir iyileşme gözlemliyoruz. Şirket aynı zamanda, zengin coğrafi varlığından da faydalanıyor. Üçüncü motor bölgelerimiz 2025'in ilk çeyreğinde genel olarak yıllık bazda olumlu büyüme elde etti." denildi.