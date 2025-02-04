Stellantis, organizasyon yapısında sadeleşmeye gidiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alınan önlemler bölgesel ve küresel sorumluluklar arasında denge kurarak müşteri odaklılığı artırmayı ve sürdürülebilir büyümenin temelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Organizasyon yapısında yapılan değişiklikler kapsamında, bölgesel yönetimler ürün planlama, geliştirme, üretim ve ticari faaliyetler açısından daha fazla yetkiyle donatılarak şirketin küresel işlevleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Değişiklikler kapsamında şirketin yazılım faaliyetleri, Ned Curic liderliğindeki Ürün Geliştirme ve Teknoloji organizasyonuna entegre edildi.

Ayrıca mevcut Amerika Bölgeleri Operasyon Direktörü (COO) Antonio Filosa, bu görevinin yanı sıra küresel kalite liderliğini de üstlenecek.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim birimleri Clara Ingen-Housz liderliğinde tek çatı altında birleştirilirken, Olivier François yönetiminde yeni bir Pazarlama Ofisi kuruldu. Ofisin marka pazarlama ekiplerini bir araya getirerek reklam, küresel etkinlikler ve sponsorluklar gibi alanlarda markalara destek sağlaması hedefleniyor.

Şirketin marka yönetiminde de değişiklikler yapıldı. Bob Broderdorf Jeep markasının başına getirilirken, Alain Favey Peugeot markasının liderliğini üstlenecek.

DS Automobiles markasının yeni lideri Xavier Peugeot olurken, Stellantis Pro One ticari araçlar birimi Anne Abboud’un sorumluluğuna verildi.

Açıklamada görüylerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Aralık ayında yapılan değişiklikler üzerine inşa edilen bugün duyurusunu yaptığımız yeni yapılanma, organizasyonumuzu sadeleştirirken, yerel çevikliğimizi artıracak ve uygulama titizliğimizi de güçlendirecektir. Müşterilerimize daha fazla içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araç seçeneği sunarak büyümeyi hızlandırmayı umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.