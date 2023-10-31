Stellantis, ‘Pro One’ kapsamında 12 aracı görücüye çıkardı

Stellantis, "Pro One" ile, tamamen yenilenen ürün gamında, 2. nesil elektrikliye geçiş ve kompakt, orta boy, büyük ticari araçlarda tamamen bağlantılı çözümlerle pekişen ticari araç liderliğini hedefliyor.

Stellantis açıklamasına göre, Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi’nin "Pro One" stratejik atağı kapsamında Citroen, FIAT Professional, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarından toplam 12 araç görücüye çıktı.

Bu kapsamda Stellantis, 2023 sonuna kadar yeni Citroen’den Berlingo, Jumpy ve Jumper, FIAT Professional’dan yeni Doblo, Scudo ve Ducato, Opel/Vauxhall’dan Combo, Vivaro ve Movano, PEUGEOT’dan Partner, Expert ve Boxer, RAM’den ise ProMaster EV olmak üzere tüm segmentlerde "Altı Marka, Tek Güç" yaklaşımı ile kompakt, orta boy ve büyük yeni ticarileriyle geleceğe hazırlanıyor.

Tüm modellerin, 420 kilometreye varan menzil, mevcut hidrojen yakıt hücreli orta boy ticari seçeneklerin, performanstan ödün vermeden hidrojen yakıt hücreli büyük ticari seçenekleriyle güçlendirilmesi ve 2. nesil BEV çözümlerle Sıfır Emisyon Önceliği bulunuyor. Ürün gamındaki yeni teknik özellikler arasında, yenilenen kokpitler, yeni 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi, Otonom Seviye 2’ye uzanan 18 farklı güncellenen Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS), standart olarak tamamen bağlantılı sistemler, dönüşüm için çekiş bataryasının kullanılmasını sağlayan yenilikçi e-PTO (elektrikli PTO) çözümü bulunuyor.

2023’ün sonuna kadar yeni ticarilerin tamamı bağlantılı olacak ve 2026 yılından itibaren kablosuz güncellemeler yapılarak, Dare Forward 2030 stratejik planındaki yedi büyüyen iş kolundan biri olarak 5 milyar Euro bağlantılı hizmet geliri elde etme hedefine olanak sağlanacak. Ayrıca Stellantis ve markaları, sürücüler için stressiz bir ortam ve ticaret erbaplarına güvenilir bir iş ortağı sağlamak üzere farklı gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemleri, güvenlik, ADAS ve bağlantı teknolojileri sunuyor.

“Mevcut liderliğimizi daha da güçlendirecek"

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, "Müşteri beklentileri doğrultusunda gelişmiş BEV menzili, ek yakıt hücresi teklifi, 18 ADAS, tam bağlantı ve elektrikli PTO gibi yenilikler sunan 2. nesil sıfır emisyonlu ticarilerimiz, ticari BEV ve tüm ticari segmentlerindeki mevcut liderliğimizi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Küresel Ürün-Seri Yaşam Başkanı Luca Marengo ise, "Tüm ticari araç ürün gamımızı yenilerken, müşterilerimizin menzil, performans, güvenlik ve bağlantıdan taviz vermemelerini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.