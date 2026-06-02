Stellantis, STLA One platformuyla 2035'e kadar yılda iki milyon araç üretecek

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm rüzgarlarını arkasına alan Stellantis grubu, uzun vadeli büyüme stratejisinin en kritik halkası olan STLA One küresel modüler araç platformunu resmi olarak sahneye çıkardı. Şirketin mevcut üretim ağında yer alan beş farklı eski altyapıyı tek bir ölçeklenebilir yapı altında toplayacak olan bu yeni mimari, üretim süreçlerindeki endüstriyel karmaşıklığı en alt seviyeye indirmek üzere geliştirildi. Geniş bir araç yelpazesini kapsayacak şekilde esnek bir tasarıma sahip olan platform, küresel pazardaki B, C ve D segmentlerinde yer alan hafif ticari araçlardan kompakt sedanlara ve SUV modellerine kadar çok sayıda yeni nesil araca can verecek.

Üretim operasyonlarında yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanıyor

Şirketin üst yönetimi tarafından paylaşılan detaylara göre, tasarımdan gelen modüler esneklik ve yeni nesil batarya optimizasyonları sayesinde mevcut üretim mimarilerine kıyasla tam yüzde 20 oranında bir maliyet verimliliği elde edilecek. Bu devasa ekonomik kazanım, özellikle son yıllarda Avrupa pazarında agresif bir fiyat politikasıyla pay kapmaya çalışan Çinli otomotiv üreticileriyle üretim maliyetleri açısından tam bir eşitlik yakalanmasını mümkün kılacak. Tedarik zincirindeki istikrarı güçlendirmeyi de amaçlayan bu büyük ölçekli yatırım, grubun küresel ölçekte 30'dan fazla farklı araç modelini çok daha düşük maliyetlerle ve hızla pazara sunmasının önünü açacak.

İlk üretim hamlesi 2027 yılında yeni nesil Peugeot 208 ile başlayacak

Yollara ilk kez 2027 yılında İspanya'daki tesislerde üretilecek olan yeni nesil Peugeot 208 modeliyle çıkacak olan STLA One, içten yanmalı motorların yanı sıra hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarının aynı üretim bandında esnek bir şekilde üretilmesine imkan tanıyor. Yazılımsal olarak da tam entegre bir teknoloji yığınına sahip olan altyapı, merkezi kontrol üniteleri ile gelişmiş akıllı kokpit çözümlerini ilk kez tek bir sistem mimarisinde buluşturacak. Yapay zeka destekli bilgi-eğlence sistemleri ve kablosuz güncelleme yetenekleri ile donatılan bu mega platform, otomotiv dünyasındaki hem donanımsal hem de yazılımsal standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.