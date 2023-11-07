Stellantis ve Orano’dan batarya geri dönüşümü anlaşması

Stellantis ve Orano, ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü konusunda ortak girişim kurmak için mutabakat imzaladı. Şirket açıklamasına göre, gerçekleştirilen işbirliği, Stellantis'in elektrikli araç batarya değer zincirindeki konumunu güçlendirirken, elektrikliye geçiş ve enerji geçişi için gerekli olan kobalt, nikel ve lityuma ek erişimi kolaylaştıracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Döngüsel Ekonomi İş Biriminden Sorumlu Stellantis Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Jones, "Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, doğal kaynak kıtlığı ve sürdürülebilirlik sorununun üstesinden gelmek için, Orano gibi çözümler bulma ihtiyacını doğruluyor. Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planımız doğrultusunda döngüsel ekonomi taahhüdünü yerine getirerek üretim ve tüketim modelini değiştirmeye kararlı." ifadesini kullandı.

Ortak girişim, mevcut süreçlerin dışına çıkan, lityum iyon bataryaların tüm malzemelerinin geri kazanılmasına ve yeni katot malzemelerinin üretilmesine olanak tanıyan Orano'nun yenilikçi, düşük karbon teknolojisinden yararlanıyor.

Ortak girişim, "Kara Kütle" veya "Aktif Kütle" olarak da bilinen malzemeler üretecek. Bu, Orano'nun Fransa-Dunkirk'te inşa edilecek hidrometalurji tesisinde rafine edilecek. Böylece malzemeler, bataryalarda yeniden kullanılabilecek.

Yenilikçi ön arıtma yaklaşımı ve ileri teknoloji hidrometalurji teknolojisi sayesinde metallerin geri kazanım oranları yüzde 90'ın üzerine ulaşabiliyor. Bu, OEM'lerin elektrikli araç bataryalarında Avrupa Komisyonunun öngördüğü geri dönüşüm oranına ulaşmasını ve iş modelinin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Stratejik metallere olan talebin arttığı bir ortamda Orano, kendisini batarya geri dönüşümünden katot malzemelerinin üretimine kadar entegre değer zincirinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Orano Grubu İnovasyon, Ar-Ge ve Nükleer Tıp, Mıknatıslar ve Bataryalar Direktörü Guillaume Dureau ise Stellantis gibi büyük bir oyuncuyla kullanılmış elektrikli bataryaların geri dönüşümüne yönelik böyle bir ortaklığa başlamaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, "Gerçek anlamda kapalı bir döngüye olanak tanıyan, yenilikçi ve çığır açan sürecimizle uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Orano, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi için, stratejik malzemelerin geri dönüştürülmesiyle düşük karbon ekonomisini geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geri dönüşüm gelirini 10 kat artırmayı hedefliyor

Stellantis'in Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak Döngüsel Ekonomi İş Birimi, geri dönüşüm gelirlerini 10 kat artırmayı ve 2030 yılına kadar toplam döngüsel ekonomi gelirlerinde 2 milyar avronun üzerinde bir rakama ulaşmayı hedefliyor.

Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net karbon 0 şirket olma yolunda ilerliyor. Yeni ticari geri dönüşüm oluşumu, aynı zamanda Stellantis'in ortaklarına, satış sonrası ağına ve diğer OEM'lere, kullanım ömrünü tamamlayan bataryaları ve devasa fabrikalardan gelen hurdaları yönetmeye yönelik bir çözüm sağlayacak.

Üretim, mevcut Stellantis varlıkları ve tesisleri yeniden kullanılarak, 2026'nın ilk yarısında başlayacak. Stellantis ve Orano çalışanlarına kazandırılan yeni beceriler ve becerilerini artırmak için yapılan yatırımlar, ekiplere yeni görevlerinde sürdürülebilir perspektifler açacak.