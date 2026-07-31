Stellantis yılın ikinci çeyreğinde gelirini 43,5 milyar Euro’ya yükseltti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Otomotiv pazarının küresel aktörlerinden Stellantis, yılın ikinci çeyreğinde operasyonel hacmini genişleterek mali dengelerini güçlendirdi. Şirketin net gelir kalemi, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki sevkiyat adetlerinin artması ve ürün karmasının optimize edilmesi sayesinde %13’lük bir artış kaydetti. Bu hamleyle birlikte toplam hasılatını 43,5 milyar Euro düzeyine taşıyan üretici, küresel pazarlardaki rekabetçi duruşunu operasyonel rakamlarına da yansıtmayı başardı.

Mali tablolarda karlılığa dönüş sinyalleri

Geçmiş dönemlerde yaşanan tedarik zinciri aksamaları ve yüksek girdi maliyetlerinin ardından açıklanan bu taze veriler, üretici bütçesinde toparlanma emarelerini tescilledi. Dönem sonunda elde edilen 0,3 milyar Euro tutarındaki net kar, operasyonel verimlilik adımlarının finansal haneye yansımaya başladığını kanıtladı. Şirket yönetiminin elektrikli araç dönüşüm harcamaları ile geleneksel üretim bantları arasındaki bütçe dengesini koruması, düzeltilmiş faaliyet gelirinin de 0,8 milyar Euro seviyesinde dengelenmesine zemin hazırladı.

Sektörel dönüşüm ve gelecek projeksiyonları

Otomotiv devinin ikinci çeyrek genelinde sergilediği bu performans, küresel ölçekte uygulanan mali disiplin politikalarının bir sonucu olarak nitelendirildi. Yeni modellerin pazara sunulması ve lojistik hatlardaki akışın düzene girmesi, ciro artışını besleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Sektördeki sert rekabete ve gümrük tarifelerindeki değişimlere rağmen Stellantis'in hasılat koridorunu koruması, yılın ikinci yarısına dair kurumsal büyüme beklentilerini de pozitif yönde etkiledi.