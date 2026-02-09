Stellantis’in batarya planlarında frene basıldı: Avrupa’daki iki giga fabrika rafa kalktı

Karar, ilk olarak İtalyan metal işçileri sendikası UILM tarafından kamuoyuna duyuruldu. ACC tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu projelerin mevcut piyasa koşulları altında finansal açıdan sürdürülebilir olmadığı belirtildi. Şirket, yatırımların Mayıs 2024’ten bu yana fiilen ilerleme kaydetmediğine de dikkat çekti.

Yatırım öncelikleri revize ediliyor

ACC, Avrupa’daki batarya üretim stratejisini yeniden ele aldığını ve elektrikli araç talebindeki zayıflama ile artan üretim maliyetlerinin yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini kaydetti. Bu çerçevede şirketin, genişleme yerine mevcut kapasitenin daha verimli kullanıldığı bir yapıya yöneldiği ifade edildi.

Avrupa’daki batarya üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırmayan ACC, Fransa’daki mevcut tesisine odaklanmayı sürdürecek. Şirket, üretimi tek merkezde yoğunlaştırarak kapasite artışı sağlamayı ve ölçek ekonomisi yoluyla maliyetleri kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Söz konusu karar, Stellantis’in son dönemde elektrikli araç yatırımlarında daha temkinli ve seçici bir yaklaşım benimsediği bir dönemde alınırken, grubun Avrupa’daki elektrikli mobilite stratejisinde önceliklerin yeniden belirlendiğine işaret ediyor.