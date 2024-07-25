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Stellantis’in kârı ABD’de zayıf satışlar yüzünden %48 düştü

Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Stellantis, Kuzey Amerika'daki düşük pazar payının etkisiyle 2024 yılının ilk yarısında net karında keskin bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Stellantis’in kârı ABD’de zayıf satışlar yüzünden %48 düştü
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Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler ve Peugeot gibi markaların sahibi olan Stellantis, 2023'ün aynı dönemine göre %48 düşüşle 5,6 milyar euro ilk yarı net karı bildirdi.

Stellantis'in 2024'ün ilk altı ayındaki düzeltilmiş faaliyet gelirin yıllık 5,7 milyar euro, yüzde 40 düşüşle 8,46 milyar euro olarak gerçekleşti.

Visible Alpha konsensüsüne göre, net kar %48 düşüşle 5,65 milyar Euro'ya (6,13 milyar $) gerileyerek, net karın 6,25 milyar Euro olmasını bekleyen analistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı.

Bir önceki yıl 8,65 milyar euro pozitif olan nakit akışı 392 milyon euroluk bir çıkışla geriledi. Stellantis yıl için pozitif nakit akışı hedefini korudu.

Stellantis Finans Direktörü Natalie Knight, tüketicileri çekmek ve bu yıl çıkacak yeni modellere yer açmak için arzı boşaltmak amacıyla fiyat indirimlerinin muhtemel olduğunu söyledi.

Knight gazetecilerle yaptığı görüşmede “Bir geçiş yılında olduğumuz açık. İlk yarının finansal sonuçları beklentilerimizin altında ve bu durum zorlu sektör ortamının yanı sıra özellikle Kuzey Amerika'daki kendi operasyonel sorunlarımızdan kaynaklanıyor” dedi.

Knight, altı aylık dönemde ABD'de envanterin arttığını, buna karşın Avrupa'daki güçlenme nedeniyle dünya genelinde %3'lük bir düşüş yaşandığını söyledi.

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