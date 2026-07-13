Stellantis'in küresel araç sevkiyatları yüzde 10 arttı

Stellantis, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte bayilere, distribütörlere ve perakende ile filo müşterilerine toplam yaklaşık 1,6 milyon araç sevk ettiğini bildirdi.

Kuzey Amerika'daki sevkiyatlar, Hemi V8 motorlu Ram 1500 pick-up modeli gibi araçların yeniden satışa sunulmasının etkisiyle yüzde 38 yükseldi.

Avrupa'da ise sevkiyatlar yüzde 5 artarken, Stellantis bu dönemde Çinli Zhejiang Leapmotor Technology ile ortak girişimine ait verileri de sonuçlarına dahil etti.