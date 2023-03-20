Stellantis'ten Cezayir'de 213 milyon dolarlık yeni yatırım

Stellantis'in Cezayir'de dört Fiat modeli üretmek için 200 milyon eurodan (213.32 milyon dolar) fazla yatırım yapılacağını açıkladı.

Fabrikanın inşaatının Ağustos ayına kadar tamamlanacağı ve yıl sonuna kadar ilk Fiat 500'ün üretilmesinin beklendiği belirtildi.

2026 yılına kadar fabrika yaklaşık 2.000 yerel iş yaratmış olacak ve yılda 90.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak.