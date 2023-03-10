Stellantis'ten elektrikli araç hamlesi

Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket elektrifikasyon stratejisinin bir parçası olarak orta İtalya'da bulunan Cassino montaj fabrikasını STLA Large platformuna dayalı otomobiller yapmak için kullanacak.

Fiat Chrysler ve Peugeot üreticisi PSA'nın 2021 yılında birleşmesiyle kurulan Stellantis, gelecekteki araçlarını STLA Large'de dahil olmak üzere dört elektrikli platforma dayalı olarak üreteceğini belirtti. Fransız-İtalyan otomobil üreticisinin yeni platformlara dayalı ilk aracını ise gelecek yıl üretilmesi bekleniyor. Stellantis, Alfa Romeo ve Maserati otomobillerinin de üretildiği Cassino'da hangi STLA Large tabanlı modellerin üretileceğine dair detayları daha sonra vereceğini söyledi. Şirket, tesis için planlanan yatırımların boyutu hakkında ise ayrıntı vermedi.