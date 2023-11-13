StemBio’dan ABD’li Global Stem Cells Group ile işbirliği anlaşması

ANKARA (EKONOMİ) - Hastalık, travma veya doğuştan gelen sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş doku veya organların normal işlevlerine dönmelerini sağlamak amacı ile insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirmeyi, onarmayı ya da yeniden büyütmeyi amaçlayan “Rejineratif Tıp-Yenileyici Tıp” alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli StemBio ile ABD merkezli Global Stem Cells Group’un işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmanın İstanbul’da 10-12 Kasım günlerinde düzenlenen ISSCA Dünya Rejeneratif Tıp Kongresi 2023 kapsamında duyurulduğu kaydedildi.

Anlaşmaya yönelik olarak bilgi veren StemBio CEO’su İlker Halbutoğulları, farklı merkezlerde alınacak yasal izinlerle rejeneratif tedavilerin araştırma, geliştirme ve uygulanmasında işbirliğini kapsadığını vurguladı.

Halbutoğlu, “StemBio ve Global Stem Cells Group'un bir araya getirdiği uzmanlık ve kaynaklar, rejeneratif bakımda inovasyon ve gelişmeleri sürdürmeyi hedefleyerek dünya genelindeki hastalara fayda sağlayacaktır” dedi.

Global Stem Cells Group Kurucusu Benito Novas ise işbirliği ile AR-GE’yi hızlandırmayı, klinik denemeler yapmayı ve rejeneratif tıbbın ilerlemesi için yeni ürünler ve protokoller oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Açıklamada, StemBio’nun, Sağlık Bakanlığı’ndan ATMP (İleri Tedavi Ürünleri) ürünleri için GMP (İyi Üretim Uygulamaları) yetkisi almış bir şirket olduğu belirtildi.

Şirketin, kemik, adipoz, umbilikal kordon gibi farklı kaynaklardan “Mezenkimal Kök Hücre(MKH)” lisanslarına ve bunlara yönelik altyapılara sahip olduğu belirtildi.