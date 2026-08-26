StepStone’dan 1,7 milyar dolarlık dev altyapı hamlesi

StepStone Group, küresel çapta büyük ses getiren yeni finansal hamlesini tamamladı. Şirket, altyapı ikincil piyasasına yönelik stratejik yatırımlar yapacak olan yeni fonu için tam 1,7 milyar dolarlık devasa bir kaynak oluşturduğunu duyurdu. Yatırımcılardan gelen yoğun talep, fonun hedeflenen azami sınırın da üzerine çıkmasını sağladı. Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen bu büyüklükte bir sermayenin toplanması, altyapı yatırımlarına olan küresel iştahın ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Toplanan sermayenin yarısı şimdiden sahaya indi

StepStone, yatırımcılardan topladığı bu milyarlarca dolarlık kaynağı kasasında bekletmeyerek hızla harekete geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, fon bütçesinin yaklaşık %50'si şimdiden 26 farklı projeye ve stratejik anlaşmaya dağıtılmış durumda. Altyapı sektöründe birincil fonlar ve ortak yatırımlar konusunda yıllık ortalama 13 milyar dolarlık bir sermaye trafiğini yöneten StepStone, bu yeni fonla birlikte enerji, ulaşım ve dijital altyapı gibi kritik alanlardaki varlığını daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Bu yeni fonun ana stratejisi, altyapı sektörünün özellikle orta ölçekli segmentindeki ikincil piyasa fırsatlarını radarına almak üzerine kuruldu. Sektördeki deneyimli fonların öncülük ettiği işlemlere odaklanacak olan StepStone, mevcut altyapı fonlarındaki ortaklık paylarını devralarak riskleri dağıtmayı planlıyor. Altyapı varlıklarının sunduğu enflasyona karşı koruma ve istikrarlı nakit akışı gibi avantajlar, yatırımcılar için bu dönemde güvenli bir liman niteliği taşıyor.