Stevie Awards'tan SOCAR Türkiye'ye ödül

SOCAR Türkiye, Stevie Awards tarafından 20. düzenlenen uluslararası iş ödülleri kapsamında ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye bu yıl 61 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvuru alan, şirketlerin kurumsal performanslarının ve yenilikçi uygulamalarının değerlendirildiği uluslararası ödül platformu Stevie Awards'tan, "Çevik İş Modeli" uygulamasıyla, "Yılın Şirketi" kategorisinde, enerji sektöründe Gümüş Stevie sahibi oldu.

Sektöründe global anlamda ve bu ölçekte "Çevik Dönüşüm"ü başarılı bir şekilde gerçekleştiren ilk şirket olarak dikkati çeken SOCAR Türkiye, çevik takımlar değer yaratma vizyonuna yönelik hareket ederek, çalışan mutluluğu, iş sağlığı güvenliği ve üretim kapasitesine yönelik pozitif etki yaratıyor.