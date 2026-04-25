Stinger’ın tahtına dijital varis: Lockheed Martin NGSRI’da seri üretim eşiğini geçti

Lockheed Martin, ABD Ordusu’nun hava savunma mimarisini modernize etme stratejisinin en kritik parçalarından biri olan Yeni Nesil Kısa Menzilli Önleyici (NGSRI) sisteminde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Teksas’taki İleri Üretim Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen tam ölçekli montaj gösterimi, füzenin sadece bir tasarım prototipi olmadığını, aynı zamanda endüstriyel ölçekte hızla üretilebilir bir sistem olduğunu kanıtladı. Ordu yetkililerinin gözetiminde yapılan bu test, sistemin teorik performansı ile fabrikasyon hızı arasındaki uyumu teyit etti.

Tasarımdan üretim hattına kesintisiz geçiş

Ocak ayında White Sands Füze Poligonu’nda icra edilen başarılı ilk uçuş testinin ardından gelen bu montaj başarısı, projenin takvimine olan güveni tazeledi. Lockheed Martin mühendisleri, bu aşamada sistemin dijital tasarım verilerinin fiziksel üretim hatlarına hatasız aktarıldığını gösterdi. Bu durum, savunma sanayii ekonomisinde sıkça rastlanan tasarımdan üretime geçiş sancıları riskinin bu proje için minimize edildiği anlamına geliyor. NGSRI, sadece gelişmiş bir mühimmat değil, aynı zamanda dijital ikiz teknolojisiyle optimize edilmiş bir üretim sürecinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka destekli hassas müdahale kabiliyeti

Teknik kabiliyetler açısından NGSRI, halefi olduğu efsanevi FIM-92 Stinger füzelerine kıyasla devrim niteliğinde yenilikler barındırıyor. Yapay zeka destekli hedef tespit algoritmaları ve gelişmiş manevra yeteneği sayesinde füze; günümüz muharebe sahasının en büyük tehdidi olan kamikaze İHA’lar ve alçak irtifada süzülen seyir füzelerine karşı iki kat daha yüksek etkinlik vaat ediyor. Ayrıca modüler açık mimari yapısı, sistemin gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tehdit türlerine karşı fiziksel bir donanım değişikliği gerektirmeden, sadece yazılım güncellemeleriyle adapte edilmesine olanak tanıyor.

Bu savunma yatırımı, küresel askeri dengelerde lojistik sürdürülebilirliğin ve üretim verimliliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Üretim sürecinde kullanılan robotik hücreler ve eklemeli imalat (3D yazıcı) yöntemleri, füzenin hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de sahada bakım-onarım kolaylığı sağlıyor. 2028 yılında seri üretime geçmesi beklenen NGSRI; omuzdan atılan sistemlerden zırhlı araç üzerindeki platformlara kadar geniş bir yelpazede görev yaparak, modern orduların kriz anlarındaki refleks hızını belirleyen en temel parametrelerden biri olacak.