STK’lar deprem illerinin kalkınması için güç birliği oluşturdu

Eray ŞEN/ADANA

Deprem illerine yönelik Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesi Adana’da tanıtıldı. Enerjisa Enerji öncülüğündeki Daha İyi Bir Gelecek Platformu’nun desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye), İhtiyaç Haritası, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından hayata geçirilecek merkez, deprem illerinde ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel yapının canlandırılması için de çalışacak.

Adana Hiltonsa Oteli’ndeki toplantıya; Enerjisa CEO’su Murat Pınar, İhtiyaç Haritası Kurucusu Mert Fırat, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, ATO Başkanı Yücel Bayram, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve davetliler katıldı. Deprem mağduru 11 ilin yeniden yapılanması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantı, geri dönüştürülmüş ahşap sahnesi ile ‘karbon nötr’ bir etkinlik olarak düzenlendi.

Pınar: Sorunun parçasıysak, çözümün de parçası olmalıyız

Deprem bölgesindeki illerin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamak için kurulan merkezin tek özel sektör paydaşı olarak projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlenen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Var olduğumuz her alanda şunu önceliklendiriyoruz; sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi. Herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurdukları platform aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler ürettiklerini söyleyen Pınar, “Bir yandan da deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Pınar, kurulan merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımlarının sağlanacağını, istihdama da önemli katkı sunulacağını kaydetti.

Fırat: Yeniden kentlerine, mahallelerine dönsünler

İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat da deprem illerinin yeniden yapılanması ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere yola çıktıklarını belirterek, “Her birimizin iyileşmesi, toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. İhtiyaç Haritası olarak imece anlayışından geliyoruz. Yapabileceğimiz her yerde insanlara güvenli ve güvenceli bir yer sağlamaya ek olarak, işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz” diye konuştu. Depremden etkilenen şehirlerde hasar gören kültürel mirasının da yeniden ayağa kaldırılmasının önemine dikkat çeken Fırat, “Burada artık gerçekleştirmek babında adımlar atılması çok değerli ki; insanların sosyolojik ve psikolojik sağlıkları ve hayatlarını devam ettirme motivasyonları sürsün. Yeniden kentlerine, mahallelerine dönsünler” dedi.

Vinton: Sadece bina yapmak yeterli değil

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da konuşmasında “Önemli olan bölgenin eski ruhunu yeniden canlandırmak. Sadece bina yapmak, yeni yerleşim alanları oluşturmak, ticaret yollarının açılmasına destek vermek yeterli değil” yorumunu yaptı. Uluslararası yardımlar olsa da sonuçta asıl yerel kaynakların kullanılacağını kaydeden Vinton, normal hayata dönüşü sağlama, bunu yenilenebilir enerji yöntemleriyle gerçekleştirme, planlama ve işbirliğine devam etme konularının ön planda olması gerektiğini dile getirdi.

Bayram: Depremzedeler için seferber olduk

ATO Başkanı Yücel Bayram, depremin ilk gününden itibaren Adana’nın yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Adana’nın lojistik merkez anlamında seferber olduğu bu dönemde İhtiyaç Haritası ile tanışarak depremzedelere yardım etmek için işbirliği yaptık” diye konuştu.

Yıldırım: Çözümün parçası olmaya çalışıyoruz

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, depremin ve diğer gelişmelerin ekonomik hayatta yarattığı tahribatı onarmak, daha güvenli, güçlü bir gelecek inşa etmek adına GTO olarak aksiyonlar almaya, projeler geliştirerek çözümün parçası olmaya çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini vurguladı.