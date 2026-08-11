Stratasys, askeri üretimi hızlandırmak için 7,8 milyon dolarlık fon sağladı

Gelişmiş katmanlı imalat çözümleriyle sanayiye yön veren Stratasys, askeri envanterlerin modernizasyonunda rol alacak kritik bir finansmanı bünyesine katmayı başardı. Şirket, ordunun tedarik hatlarını dijitalleştirmek amacıyla yürütülen özel program kapsamında tam 7,8 milyon dolarlık resmi kaynağın sahibi oldu. İki yıllık bir takvime yayılan bu fonlama modeli, savunma sanayisinin en hassas parça imalatlarında geleneksel yöntemlerin ötesine geçilmesini hedefliyor.

Yapay zeka destekli anlık izleme sistemi

Sağlanan bu milyon dolarlık bütçenin büyük bir kısmı, endüstriyel üretim hatlarındaki yazılımsal ve donanımsal altyapının güncellenmesi için harcanacak. Mevcut üretim modellerinde basılan askeri parçaların kalite kontrol testleri günler sürerken, yeni entegre edilecek süreç içi veri takibi teknolojisi sayesinde hatalar üretim esnasında milimetrik olarak yakalanacak. Bu akıllı denetim mekanizması, hem ham madde israfının önüne geçecek hem de askeri parçaların fabrikadan çıkış ve onay sürelerini radikal bir biçimde kısaltarak operasyonel verimliliği maksimum seviyeye ulaştıracak. Böylece zamandan büyük bir tasarruf sağlanırken güvenlik testlerinden de taviz verilmemiş olacak.

Bu teknolojik dönüşümün en stratejik çıktısı ise hava ve deniz platformlarındaki yedek parça tedarik zincirinin bütünüyle koruma altına alınmasıdır. Küresel ham madde krizleri ve lojistik tıkanıklıklar karşısında askeri üslerin kendi parçalarını yerinde ve anında üretebilmesi, ordunun harici tedarik koridorlarına olan bağımlılığını %40 civarında düşürüyor. Gelişmiş 3D yazıcıların savunma sanayisinin merkezine konumlandırılması, cephe gerisindeki lojistik direnci kalıcı hale getirirken küresel savunma ekosisteminde yeni nesil, bağımsız bir üretim modelinin de kapılarını aralıyor.