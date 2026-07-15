Stripe ve Advent, PayPal için 53 milyar doların üzerinde teklifte bulundu

Bu ayın başlarında sunulan teklif, bankalardan yaklaşık 50 milyar dolarlık taahhütlü finansmanla destekleniyor ve PayPal'ın Salı günkü kapanış hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 28'lik bir prim anlamına geliyor.

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle yetkililer isimlerinin açıklanmasını istemedi. Advent yorum yapmaktan kaçınırken, PayPal ve Stripe Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Kaynaklara göre, bu teklif Nisan ayı başlarında yapılan ilk girişimin ardından geldi. Stripe ve Advent, PayPal'dan henüz bir yanıt almadı ve önümüzdeki haftalarda görüşmeleri ilerletmeyi hedefliyorlar.

Öneriye göre, Stripe ve Advent, şirketi bölmek yerine, her biri eşit paya sahip olarak PayPal'ın ortak sahibi olacaklardı. Ancak bu yaklaşımın bir işlemle sonuçlanacağının kesin olmadığı da belirtildi.

1990'ların sonlarında kurulan PayPal, dijital ödemeler alanında öncü oyunculardan biriydi, ancak tüketicilerin alternatif ödeme yöntemlerini benimsemesi ve Apple Pay ve Google Pay gibi rakiplerin pazar payı kazanmasıyla birlikte artan rekabetle karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz birkaç yılı, dijital ödemelerde yavaşlayan büyüme ve yoğunlaşan rekabetle boğuşarak geçirdi ve pandemi sırasında kazandığı değerin büyük bir kısmını kaybetti.

Şirketin piyasa değeri 2021'de yaklaşık 360 milyar dolara ulaşarak zirve yaptı ve bu yıl yaklaşık 36 milyar dolara kadar düştü. Son 12 ayda piyasa değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti.

Mart ayında göreve gelen PayPal CEO'su Enrique Lores, ödeme sağlayıcısını basitleştirmek ve büyümeye odaklanmasını sağlamak için kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlattı.

Şirket Nisan ayında faaliyetlerini ödeme işlemleri, tüketici finansal hizmetleri Venmo ve ödemeler ve kripto para birimlerini kapsayan üç birime ayırırken, bir dizi yönetim değişikliği de gerçekleştirdi.

Elon Musk da satmıştı

Elon Musk, 1999 yılında kurduğu X.com adlı çevrimiçi ödeme şirketinin rakip firma Confinity ile birleşmesiyle PayPal'ın kurucu ortaklarından biri olmuştu. Ekim 2002'de PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolara satın alındığında şirketin en büyük hissedarı olan Musk, bu satıştan yaklaşık 165 milyon dolar kazanç elde ederek diğer girişimleri SpaceX ve Tesla'yı kurmak için gereken ana sermayeyi sağladı.