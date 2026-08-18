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Süer Sülün, Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu’na Katıldı

Türk otomotiv sanayisinin deneyimli yöneticilerinden Süer Sülün, Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Koluman Holding bünyesinde faaliyet gösteren Koluman Otomotiv Endüstri; Mersin’deki üretim yerleşkesinde savunma sanayine yönelik taktik tekerlekli araçlar ve özel amaçlı askeri platformların yanı sıra treyler, beton pompası ve farklı ticari araç üstyapıları geliştiriyor ve üretiyor.

Şirket, sahip olduğu Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleriyle sivil ve askeri mobilite çözümlerinde faaliyet gösteriyor.

Koluman Otomotiv Endüstri’den yapılan açıklamada, Süer Sülün’ün Ağustos 2026 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu’na katıldığı belirtildi.

38 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca otomotiv sanayisinin farklı alanlarında üst düzey sorumluluklar üstlenen Sülün; finans, controlling, muhasebe, vergi, satış ve pazarlama alanlarının yanı sıra bayi yapılanması, strateji ve kurumsal yönetim konularında geniş bir deneyime sahip.

Sülün, profesyonel kariyerine 1988 yılında Mercedes-Benz Türk’te finans alanında başladı.

Şirket bünyesinde finans, controlling, muhasebe, vergi, satış ve pazarlama dahil olmak üzere farklı fonksiyonlarda görev aldı. 2007 yılında İcra Kurulu Üyesi, 2016 yılında ise Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı oldu.

Yaklaşık 10 yıl boyunca şirketin en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan Sülün, 31 Temmuz 2026 tarihinde Mercedes-Benz Türk’teki 38 yılı aşkın kariyerini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Görev süresi boyunca Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki üretim, ihracat, Ar-Ge ve bayi yapılanmasının gelişiminde önemli sorumluluklar üstlenen Sülün, aynı zamanda Türkiye otomotiv sanayisinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol aldı.

Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sayın Süer Sülün’ün Yönetim Kurulumuza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi; üretim, ticari operasyonlar, kurumsal yönetim ve stratejik gelişim alanlarındaki birikimi şirketimiz açısından önemli bir değer oluşturuyor. Bu deneyimin, Koluman Otomotiv Endüstri’nin büyüme hedeflerine ve geleceğe yönelik stratejik yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Süer Sülün ise yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Koluman Otomotiv Endüstri, güçlü mühendislik ve üretim yetkinlikleriyle otomotiv ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirket. Üretimi, mühendislik kabiliyeti ve yarattığı katma değerle Türkiye sanayisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan böyle bir yapının Yönetim Kurulu’na katılmaktan memnuniyet duyuyorum. 38 yılı aşkın sanayi deneyimimin ardından, bilgi ve birikimimi yeni bir yapıda paylaşmak ve şirketin gelişimine katkıda bulunmak benim için önemli ve heyecan verici bir adım.”

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Süer Sülün, İstanbul Üniversitesi’nde Kurumsal Finans alanında yüksek lisans yaptı. Kariyeri boyunca otomotiv sanayisinin ve sektörel kuruluşların farklı kademelerinde görev alan Sülün, Türkiye sanayisinin gelişimine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalarda da aktif sorumluluk üstlendi.

Koluman Otomotiv Endüstri, Süer Sülün’ün Yönetim Kurulu’na katılımıyla birlikte şirketin sektörel deneyimini ve stratejik yönetim yetkinliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.