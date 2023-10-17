Sukkar Şeker, bu sezon 84 bin ton şeker üretimi hedefliyor

Sukkar Şeker, 120 bin dönüm tarlada günlük 6 bin 400 ton pancar işleme kapasitesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Yeni döneme de güçlü bir başlangıç yapan Sukkar Şeker, 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüttü alarak 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

2022-2023 sezonunda 77 ton şeker üretimi yaparak hedefine ulaşan Sukkar Şeker bölgedeki tarım faaliyetlerinin ivmesini her geçen gün yükseltiyor. Bölge çiftçisinin de günden güne daha fazla katkı sunduğu ve ihtiyacı olan ham maddeye ulaşma kapasitesini artıran şirket, bu yıl yaklaşık 3 bin çiftçi ile birlikte çalışarak üretim hedefini yükseltti.

Yeni sezon üretiminden memnun kaldıklarını belirten Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, “Şeker pancarı taşımasına başlamış durumdayız. 108 bin dekar alanda pancar sökümü sürüyor. 2022-2023 üretim yılında 77 bin ton kristal şeker yüretimi yaparak hedefimizi tutturduk. Bu yıl için 3 bine yakın çiftçimizden 560 bin ton şeker pancarı taahhüdü alarak hasada başladık. Yeni hedefimiz 84 bin ton kristal şeker üretmek. İnanıyorum ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Yeni üretim sezonu kampanya açılışı gerçekleşti

Sukkar Şeker, hasada kampanya dönemi açılışıyla başladı. Kampanya dönemi açılışında konuşan Karavaizoğlu, 84 bin ton kristal şeker üretimine ek olarak aralık ayı sonunda 150 bin ton sıkılmış pancar posası (küspe) 20 bin ton melas ve 18 bin ton kuyruk gibi yan ürün üretimlerinin de yapılacağını söyledi. Karavaizoğlu, “Sukkar şeker üretim A.Ş olarak her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarına başladık.” diye konuştu.