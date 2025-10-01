Suluova’da Süt Ürünleri için 35 milyon liralık yatırım yapılacak

Suluova’da beş yıl içinde tamamlanması planlanan 35 milyon liralık yatırım, hem üreticilere hem de bölge ekonomisine yeni bir soluk kazandıracak. İş insanı Şahin, “Topladığımız sütü işleyip ‘Üreticiden Tüketiciye’ sloganıyla satışa sunacağız. Böylece hem üreticimizin kazancını artıracağız hem de tüketicimize güvenilir ve kaliteli ürün ulaştıracağız” dedi.

Suluova merkezli Ulusarp Otomotiv, her gün ortalama 20 ton süt toplayarak yüzlerce ailenin geçimine katkıda bulunuyor. Şirket Genel Müdürü Ferhat Şahin, sektörde 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, çalışmalarıyla hem üreticinin sütünü değerinde satmasına imkan tanıdıklarını hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.Şahin, ilçe genelinde yürüttükleri süt toplama sürecini şu sözlerle anlattı:

“Çalışanlarımız her sabah 6 araçla köyleri gezerek üreticinin ister 1 kilo, ister 100 kilo sütünü evinin önünden alıyor. Bu uygulama sayesinde üreticimiz sütünü satma kaygısı taşımıyor. Bugüne kadar çiftçilerimize 150 adet soğutma tankı dağıttık. Böylece süt, sağım anından itibaren soğutulmaya başlanıyor ve kalite problemlerinin önüne geçiliyor. Topladığımız sütler merkezimizde 2 gıda mühendisimizin denetiminde analiz ediliyor, hijyenik koşullarda +4 dereceye kadar soğutularak fabrikalara sevk ediliyor.”

Suluova OSB’de yeni tesis: Peynir ve yağ üretimi

Şahin, yaptığı açıklamasında gelecek planları hakkında da bilgi vererek

“Beş yıllık planımız içinde sütü işleyerek peynir, tereyağı ve diğer süt ürünlerine dönüştüreceğiz. Bunun için Suluova Organize Sanayi Bölgesi’nde 35 milyon liralık entegre yatırım için çalışmalara başladık. Bu yatırım sayesinde hem bölge halkına yeni istihdam imkanları yaratacağız hem de üreticilerimizin sütünü değerlendirebilecekleri güçlü bir pazar oluşturacağız. Böylece ürünlerimiz doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacak” diye konuştu

Toplama maliyeti de fiyatlara dahil edilmeli

Sektördeki yapısal sorunlara da dikkat çeken Şahin, özellikle toplama maliyetinin süt fiyatı içinde yer almamasının ciddi bir problem olduğunu vurguladı. Şahin,“Bugün süt fiyatı açıklanıyor, ancak bizim yaklaşık 2 lirayı bulan toplama maliyetimiz bu fiyatın içine dahil edilmiyor. Oysa bu maliyetin mutlaka hesaplamalarda göz önünde bulundurulması gerekir. Eğer biz süt toplamayı bırakacak olursak, sektör tamamen birliklerin ya da tekelleşmiş yapıların eline kalır. Bu durum hem fiyatlarda istikrarsızlığa yol açar hem de üreticiyi mağdur eder” dedi.

Şahin ayrıca, üretici birlikleriyle kurdukları rekabetçi yapının önemine değinerek, şunları kaydetti:

“Bizler ve üretici birlikleri aslında bu ekosistemin iki ayrılmaz parçasıyız. Rekabet ortamı sayesinde üretici hem daha yüksek kazanç elde ediyor hem de sütünü güvenle satabiliyor. Ancak, üreticiye verilen desteklerde birlikler üzerinden alınan sütlerde daha yüksek teşvik uygulanıyor. Bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adil ve dengeli bir sistem hem üreticinin hem de sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip.”