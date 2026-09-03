Sunar Yatırım, Foodist 2026’da ihracat gücünü ve yeni nesil profesyonel ürünlerini sergiledi

Sunar Yatırım, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Foodist 2026’da gıda sektörünün profesyonelleriyle bir araya geldi. Türkiye Gıda Platformu’nun stratejik desteğiyle düzenlenen Foodist 2026; gıda üreticileri, ihracatçılar, satın alma profesyonelleri ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye’nin gıda sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesinin tanıtılmasına katkı sağladı. Uluslararası katılımcıları ve geniş sektör temsilcisi profiliyle Foodist, Türkiye’nin gıda alanındaki üretim gücünün, yenilikçi ürünlerinin ve ihracat potansiyelinin uluslararası pazarlara taşınması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Sunar Mısır, ithal ikame ürünlerle yerli üretime katkı sağlıyor

Sunar Yatırım, Foodist 2026’da yalnızca ürünlerini değil, tarımdan gıdaya, ham maddeden biyoendüstriyel çözümlere uzanan entegre yapısını da ortaya koydu. Grubun gıda alanındaki şirketlerinden Sunar Mısır, Türkiye’nin nişasta ve nişasta bazlı ürünler alanındaki ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim gücüyle ithal ikame ürünler geliştirirken, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik katma değerli ham maddeler de üretiyor. Gıda, tekstil ve kâğıt başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik ürünler geliştiren Sunar Mısır, Ar-Ge ve inovasyonu üretim yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor.

“İhracat gücümüzü Ar-Ge yatırımlarımıza odaklanarak artırarak yeni pazarlara odaklanıyoruz”

Sunar Mısır bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi, Türkiye’de nişasta sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge merkezi olarak yeni ürün geliştirme, proses iyileştirme ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini sürekli geliştiren Sunar Yatırım, tarımsal ham maddeleri daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek hem yerli üretime hem de Türkiye’nin dış ticaret kapasitesine katkı sağlıyor.

Sunar Yatırım’ın ihracattaki gücünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, “Sunar Yatırım olarak bugün 6 kıtada 110’un üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ve 250 milyon dolarlık toplam ihracat hacmimizle Türkiye’nin küresel pazarlardaki güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin mısır yağı ihracatında yüzde 64, mısır nişastası ihracatında da yüzde 29’luk payla lider konumdayız. Bu güçlü altyapıyı gıda alanında katma değerli ürünlerle yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Foodist gibi uluslararası niteliği güçlü organizasyonları hem markalarımızı hem de Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya anlatmak açısından önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz.” dedi

Hüner Baklavalık Un ve Hüner Baklavalık Yağ, profesyonellerle buluştu

Gıda kategorisindeki tüm markalarıyla fuara katılan Sunar Yatırım, Foodist 2026’da gıda sektöründeki uzmanlığını, un ve bitkisel yağdaki üretim gücünü sergiledi. Profesyonel kullanım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hüner Baklavalık Un ve Hüner Baklavalık Yağ, Foodist 2026’da ilk kez tanıtıldı. Baklava üretiminde hamur ve yağ seçiminin ürünün lezzeti, dokusu ve üretim standardı üzerindeki öneminden hareketle geliştirilen bu ürünler, profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Sunar Yağ’ın yenilenen ambalajları fuarda tanıtıldı

Sunar Yatırım’ın fuardaki yeniliklerinden biri de Sunar Yağ’ın yenilenen ambalajları oldu. Markanın köklü geçmişini koruyarak daha modern ve dinamik bir görünümle tasarlanan ambalajlar, profesyoneller tarafından beğeniyle karşılandı. Sunar Yağ ambalajlarındaki yenilenme, markanın değişen tüketici beklentileri ve pazar dinamiklerine uyum sağlayan yeni iletişim döneminin de başlangıcı olarak değerlendirildi.

Entegre üretimden sürdürülebilir çözümlere

Grubun gıda alanındaki faaliyetleri Sunar Mısır ile sınırlı kalmıyor. Un ve yem, bitkisel yağ ve biyoendüstriyel çözümler alanlarında faaliyet gösteren Sunar Yatırım, tarım ve gıda değer zincirinin farklı aşamalarını birbirini tamamlayan üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. Un ve yem üretiminden bitkisel yağlara, yenilenebilir kaynaklardan geliştirilen biyobozunur malzemelerden katma değerli gıda ve endüstriyel ham maddelere uzanan faaliyetleriyle grup, entegre bir üretim yapısı sunuyor. Bu üretim gücünü sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştiren Sunar Yatırım; enerji ve kaynak verimliliği, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve biyo-bazlı ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini geliştiren grup, tarım ve gıda değer zincirinde katma değerli, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanıyor.