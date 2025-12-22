SunExpress, iki Boeing 737-8 uçağını teslim aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, büyüme ve filo modernizasyon planları doğrultusunda Boeing’e verdiği uçak siparişlerini teslim almaya devam ediyor.

Hava yolunun 737-8 ve 737-10 modellerinden oluşan 87 adedi kesin olmak üzere 132 adet uçak siparişi bulunuyor. Teslim alınan iki yeni uçakla birlikte bugüne kadar siparişlerin 19 adedi filoya katılırken, 2025 yılı içerisinde 5 adet 737-8’in teslimatı gerçekleşti.

SunExpress filosu, 2026 yılında da yeni teslimatlarla büyümeye devam edecek. Bu kapsamda, 4 adet yeni Boeing 737-8 uçağının 2026’nın ilk çeyreğinde filoya dahil edilmesi planlanıyor.



SunExpress filosuna katılan yeni nesil uçaklar, gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Hava yolu, daha sessiz kabin yapısı, gelişmiş hava dolaşımı ve modern aydınlatma sistemleri ile yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sunarken operasyonel verimliliğini de artırıyor.