SunExpress, 2025 Uluslararası İş güvenliği üstün başarı ödülü aldı  

Londra’da düzenlenen British Safety Council tarafından bu yıl 67’ncisi yapıldı. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nin kazananları, yapılan tören ile ödüllerini aldı. 45 ülkeden 789 kuruluş, işyerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratma yönündeki çabalarıyla ödüle layık görüldü. SunExpress, uluslararası standartlarda iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanındaki uygulamalarıyla üst üste üçüncü kez Üstün Başarı ödülünü kazanarak bu alandaki konumunu güçlendirdi.

British Safety Council, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahının yönetimi konusunda rehberlik sağlıyor

British Safety Council, 1957 yılından bu yana iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahının yönetimi konusunda dünya genelinde rehberlik sağlıyor. Çalışanların güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla küresel ölçekte farkındalık yaratan projeler ve kapsamlı kampanyalar yürütmeye devam ediyor.