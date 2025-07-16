SunExpress, 2025 Uluslararası İş güvenliği üstün başarı ödülü aldı
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, British Safety Council tarafından düzenlenen ve iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanında sektörün en saygın ödülleri arasında yer alan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri 2025’te (International Safety Awards) 2023 ve 2024’ün ardından bu yıl da Üstün Başarı (Distinction) ödülünün sahibi oldu.
Londra’da düzenlenen British Safety Council tarafından bu yıl 67’ncisi yapıldı. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nin kazananları, yapılan tören ile ödüllerini aldı. 45 ülkeden 789 kuruluş, işyerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratma yönündeki çabalarıyla ödüle layık görüldü. SunExpress, uluslararası standartlarda iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanındaki uygulamalarıyla üst üste üçüncü kez Üstün Başarı ödülünü kazanarak bu alandaki konumunu güçlendirdi.
British Safety Council, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahının yönetimi konusunda rehberlik sağlıyor
British Safety Council, 1957 yılından bu yana iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahının yönetimi konusunda dünya genelinde rehberlik sağlıyor. Çalışanların güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla küresel ölçekte farkındalık yaratan projeler ve kapsamlı kampanyalar yürütmeye devam ediyor.