SunExpress, hizmet ihracatında ilk 3’te

Hüseyin ASLIYÜCE

İhracatın Şampiyonları Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 30’uncusu gerçekleşen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2022 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk 3 şirket arasında yer aldı. SunExpress, geçtiğimiz yıl yaklaşık 11 milyon yolcu taşıyarak bir rekora imza atmış, ayrıca Skytrax tarafından gerçekleştirilen küresel yolcu anketinde ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu' seçilmişti.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan aldı. Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Eminoğlu, “Bu değerli ödülü SunExpress adına almaktan gurur duyuyorum. Türkiye’nin turizm elçisi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmeye ve ekonomimiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu yıl uçuş ağımıza 26 yeni rota ekledik ve 12 milyondan fazla yolcu taşıyarak 2023 yılında da yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.