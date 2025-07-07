SunExpress ile Eurowings ortak uçuş yapacak

Eurowings uçuşları, SunExpress uçuş numarası (XQ) ile SunExpress web sitesi, seyahat acenteleri ve tur operatörleri dahil olmak üzere tüm satış kanalları üzerinden rezervasyon yapılabilir.

- Köln/Bonn – Samsun, 4 Temmuz 2025 itibarıyla



- Düsseldorf – Kütahya Zafer, 5 Temmuz 2025 itibarıyla



- Köln/Bonn – Kayseri, 7 Temmuz 2025 itibarıyla



- Düsseldorf – Samsun,15 Temmuz 2025 itibarıyla



- Stuttgart – Çukurova, 31 Temmuz 2025 itibarıyla



Yapılacak seferlerle, Almanya-Anadolu arasında daha kolay ve doğrudan ulaşım imkânı sunuluyor. Aynı zamanda Anadolu’ya yönelik turistik seyahatler artıyor.