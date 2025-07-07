SunExpress ile Eurowings ortak uçuş yapacak
Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Eurowings ile ortak uçuş (codeshare) anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği sayesinde Almanya ile Türkiye arasında daha fazla direkt uçuş seçeneği sunuluyor.
Eurowings uçuşları, SunExpress uçuş numarası (XQ) ile SunExpress web sitesi, seyahat acenteleri ve tur operatörleri dahil olmak üzere tüm satış kanalları üzerinden rezervasyon yapılabilir.
- Köln/Bonn – Samsun, 4 Temmuz 2025 itibarıyla
- Düsseldorf – Kütahya Zafer, 5 Temmuz 2025 itibarıyla
- Köln/Bonn – Kayseri, 7 Temmuz 2025 itibarıyla
- Düsseldorf – Samsun,15 Temmuz 2025 itibarıyla
- Stuttgart – Çukurova, 31 Temmuz 2025 itibarıyla
Yapılacak seferlerle, Almanya-Anadolu arasında daha kolay ve doğrudan ulaşım imkânı sunuluyor. Aynı zamanda Anadolu’ya yönelik turistik seyahatler artıyor.