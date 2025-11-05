  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlattığı, “Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı”nı bu yıl Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile genişletiyor.

SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
Hüseyin ASLIYÜCE

Program kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi’nin Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri, SunExpress’te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlardan yararlanacak.

Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonu’nda tamamlayarak sektörde değerli deneyimler kazanacak, mezuniyetlerinin ardından başarılı olanlar SunExpress bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilecek. Ayrıca katılımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenecek mesleki gelişim eğitimlerine katılma imkânı bulacak; bu kapsamda katılımcıların daha sonra Lufthansa Technik’te özel bir eğitim sürecine dahil olmaları planlanıyor.
 
Programın genişletilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Dr. Yasin Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlattığımız programın gördüğü yoğun ilgi ve elde ettiği başarılı sonuçlar, bizi daha fazla öğrenciye ulaşmaya teşvik etti. Bu yıl Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri’nin de katılımıyla programımızı daha da ileri taşıyoruz. Gençlerimize sunduğumuz bu fırsat, yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt veren sürdürülebilir bir yapı oluştururken, onların kariyer yolculuklarını güçlendirecek; aynı zamanda SunExpress ailesinin yetenek havuzunu zenginleştirerek sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak” dedi.
 
Geçtiğimiz yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan programa 60’ın üzerinde öğrenci kabul edildi. Bu yıl ise üç üniversiteden seçilecek yaklaşık 80 öğrencinin programa katılması planlanıyor.

