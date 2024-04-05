SunExpress, uçuş eğitim simülatörlerini Havelsan’dan alacak

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, uçuş eğitim simülatörlerinin tedariki için Havelsan ile anlaştı.

Havelsan’dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen uçuş eğitim cihazı, SunExpress’e pilot eğitimleri için yüksek kaliteli ve etkin bir öğrenme platformu sağlayacak.

Tam uçuş simülatörüne benzerlik gösteren FTD Level II, SunExpress pilotlarının yetkinliklerini en yüksek standartta geliştirmelerine destek olacak.

Simülatörün, yılsonuna kadar Antalya’daki SunExpress Genel Müdürlüğü’ne kurulması planlanıyor.

Açıklamaya göre, SunExpress, geçen yıl 90 adede kadar Boeing 737-8 ve 737-10 siparişi verdi. Gelecek 10 yıl içinde filosunu iki katına çıkararak 2033 yılına kadar 150 uçağa ulaşmayı hedefleyen şirket, büyüyen filosu için 2033 yılına kadar 1500’den fazla yeni pilot istihdam etmeyi planlıyor.

“Filomuzu iki katına çıkaracağız”

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, "SunExpress olarak büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve önümüzdeki 10 yıl içinde filomuzu iki katına çıkaracağız. Pilotlarımızın eğitimine yaptığımız yatırımlar, büyümemizin güçlü temelini oluşturuyor. Pilot eğitim altyapımızı, ileri teknoloji çözümlerle geliştirmek için yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise şunları kaydetti: “Bu anlaşma ile sivil havacılık alanında önemli bir başarıya daha imza atıyor ve bu başarının her geçen gün artarak devam edeceğine inanıyoruz. SunExpress’in çözüm ortağı olmaktan ve son teknoloji uçuş eğitim cihazımızla pilot eğitimlerinin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. SunExpress’in pilot yetiştirmeye ve nitelikli eğitime verdiği önem, bizim taahhütlerimizle paralellik gösteriyor ve eğitim programlarını daha ileri seviyelere taşımakta önemli bir rol üstlenmekten mutluluk duyuyoruz.”