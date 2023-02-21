SunExpress'in Almanya’dan yardım taşıyan ilk kargo uçağı Antalya'ya ulaştı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in, "Birlikte Destek Oluyoruz" inisiyatifi kapsamında Frankfurt’tan Antalya’ya gerçekleştirdiği ilk özel kargo uçağı, 10 ton yardım malzemesiyle dün gece Antalya'ya ulaştı. Deprem bölgesine yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla başlatılan inisiyatifle deprem bölgesine battaniye, hijyen ve gıda gibi malzemelerin hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

SunExpress’in DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle 17 Şubat’ta hayata geçirdiği inisiyatifle bölgeye toplam 1.000 ton yardım malzemesi ulaştırılması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya’dan bireysel olarak yapılan bağışlar Türkiye'ye düzenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.

"Birlikte Destek Oluyoruz" inisiyatifi kapsamında deprem bölgesine yapılan bireysel bağışlar Almanya'daki 7 bin 500 DPD mağazasına teslim edilebiliyor. Bağışların lojistik koordinasyonu, FIEGE Grubu'nun lojistik merkezleri ve time:matters aracılığıyla sağlanıyor. Bağışlar, SunExpress ve Lufthansa Cargo ile haftada birkaç kez düzenlenen özel seferler ile Frankfurt’tan Antalya’ya getiriliyor ve AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

14 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak ve vatandaşların tahliyesi amacıyla bugüne kadar toplam 306 özel uçuş gerçekleştirdi. Düzenlediği özel uçuşlarda yaklaşık 6 bin 500 arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 14 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 200 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

Ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Öte yandan Şirket, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart’a kadar uzattığını duyurmuştu. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.