SunExpress’ten 1,8 milyar euro gelir

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde basın mensuplarına şirketin 2023 yılı performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirten Kownatzki, “2023’te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat-performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye’ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik. Türkiye turizm pazarı büyümeye hazırlanırken Türkiye’nin turizm elçisi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.” dedi.

Türkiye’yi yıl boyunca ziyaret edilen bir destinasyon haline getirmeye kararlı olduklarını belirten Kownatzki, “Türkiye’nin 60 milyon turist hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Türkiye turizmini yurt dışında tanıtmak ve Türkiye’yi macera, spor ve dinlenmenin yanı sıra tarih ve kültürü birleştiren çok yönlü bir seyahat rotası olarak öne çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Almanya'dan gelen her iki ziyaretçiden biri SunExpress ile uçtu

SunExpress, 2023 yılında Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden ziyaretçilerin yüzde 50’sinden fazlasını taşıdı. Türkiye’ye Almanya’dan 6,2 milyon tolcu seyahat etti. Bu rakam, Almanya’yı Türkiye turizmi için ikinci en büyük pazar haline getirdi. SunExpress, büyüme stratejisi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar kokpit, kabin, hat bakım, yer hizmetleri ve genel müdürlük pozisyonları olmak üzere yaklaşık 1300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Filosunu iki katına çıkaracak

Şirket tarihindeki en büyük uçak siparişini verdi. Hali hazırda 77 adet Boeing 737 uçağı ile hizmet veren hava yolu, 2035 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 166’ya yükseltecek.

2024 yaz programı kapsamında uçuş ağına 28 yeni rota ekleyen SunExpress, bu yaz koltuk kapasitesini de yüzde 19 oranında artırıyor. Hava yolu, toplamda 35 ülkede 200’den fazla noktaya tarifeli seferler sunuyor. Uçuş ağına Türk Rivierası’nda ise 18 yeni rota ekleyen SunExpress, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından toplamda 67 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Ek olarak, Anadolu-Avrupa uçuş ağına 10 yeni uluslararası rota ekleyen SunExpress, Anadolu’nun 15 kentinden Avrupa’da 18 ve Orta Doğu’da 3 noktaya direkt uçuş yapacak.