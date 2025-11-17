  1. Ekonomim
Sualtı dünyasının neşesi, MR.DIY raflarına taşınıyor! Sünger Bob, Patrick, Sandy ve Squidward, renkli ve eğlenceli ürünlerle okul, ofis ve günlük hayata renk katıyor. Bikini Bottom'ın sevimli karakterleri, MR.DIY mağazalarında sizi bekliyor!

Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan ürünlerle tüketicilerini buluşturan MR.DIY, herkesin gönlünde taht kuran Sünger Bob Kare Pantolon ve eğlenceli arkadaşlarını rengarenk ürünlerle mağazalarına taşıyor.

Sünger Bob kırtasiye koleksiyonu MR.DIY’de - Resim : 1Sünger Bob ve arkadaşları MR.DIY raflarında evlere neşe getiriyor

Sünger Bob ve arkadaşları Patrick, Bay Yengeç, Sandy ve Squidward, 14 Aralık tarihine kadar MR.DIY raflarında olacak. Sualtı dünyasının neşesini evlere, ofislere, okullara getiren koleksiyonda sırt çantası, defter, kurşun kalem, fosforlu kalem, klasör, dosya, makas, kalemlik ve boya gibi eğlenceli ve renkli ürünler yer alıyor. Her yaştan Sünger Bob severin keyifle kullanacağı bu seride Sünger Bob’un enerjisi, Patrick’in neşesi ve Sandy’nin maceracı ruhu, MR.DIY ürünlerinde hayat buluyor.

