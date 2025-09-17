Sungrow temiz enerji çözümleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük edecek

Temiz enerji çözümleri alanında dünyanın lider markası Sungrow, Türkiye’deki pazar varlığını hızla genişletiyor. BloombergNEF’e göre, güneş enerjisi üretim sistemlerinin kilit bileşeni olan fotovoltaik (PV) invertörler ile elektrik üretiminde stabilite ve yüksek verimlilik sağlayan enerji depolama çözümleri ve güç dönüştürme sistemleri alanında dünyanın en güvenilir markası konumundaki Sungrow, güçlü teknolojisi ve toplam çalışan sayısı içinde %40’ı geçen Ar-Ge kapasitesiyle Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne liderlik edecek.

Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini 2050 yılına kadar toplam elektrik üretiminin %90’ına taşımayı hedefliyor. Fosil kaynaklı elektrik üretimini önemli ölçüde düşürecek bu yatırımlarla bugün %30 seviyesinde olan güneş ve rüzgarın payı %77’ye çıkacak. 2035’e kadar 120 GW yeni güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesi oluşturmayı hedefleyen Türkiye, ayrıca 2030’a kadar 80 GWh enerji depolama kapasitesi oluşturmayı planlıyor.

Sungrow’un Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Moritz Rolf şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye temiz enerji alanında çok büyük bir potansiyele sahip ve Sungrow’un Avrupa yapılanması içinde kilit ülkelerden biri. Dünya genelinde ‘Herkes için temiz enerji’ vizyonuyla daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz ve bu yaklaşımla Türkiye’nin de dönüşümüne katkı sunmak istiyoruz.”

Sungrow; dünya genelindeki 3 üretim üssü ile 6 Ar-Ge, teknoloji, tasarım ve mühendislik merkezi sayesinde temiz enerji çözümlerinin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. 7 bini aşkın Ar-Ge personeli, toplam çalışan sayısının %40’ından fazlasını oluştururken, bugüne kadar yapılan 10 bini aşkın patent başvurusu sektörde ilk niteliğindeki birçok yeniliğin hayata geçmesini sağladı.

Türkiye’nin büyük hedefleri için güçlü teknoloji ve vizyon

2017’den beri Türkiye’de faaliyet yürüten Sungrow, kısa süre içinde PV invertör alanında pazarda önemli bir pay edindi. Şirket, artan yatırımlar ve gelecek planları kapsamında enerji üretiminde yüksek verimlilik ve uyumluluk sağlayan enerji depolama ve güç dönüştürme sistemleriyle pazarın dönüşümüne öncülük edecek.

Türkiye’de 2 onarım merkezi, 120 bin metrekarelik servis deposu ve 7 ilde teknik destek merkezi ile hizmet veren Sungrow; Krannich Türkiye, Sunspectra ve Insight Energy ile kurduğu iş birlikleriyle pazardaki artan ihtiyaca hızlı yanıt veriyor.

Enerji depolama sistemleri ve PV invertör alanında kapsamlı çözümler sunduklarını ve iş modelinin temelinde güvene dayalı uzun soluklu iş birliklerinin yattığını vurgulayan Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin şunları söyledi: “Sungrow’u dünya genelinde liderliğe taşıyan unsurlar yalnızca teknoloji gücü ve Ar-Ge kapasitesi değil, aynı zamanda güçlü finansal yapısı ve uluslararası kuruluşlarca onaylanan güvenilirliği. Biz projelendirme aşamasından başlayan ve tesisin yaşam döngüsü boyunca süren iş uzun soluklu iş birlikleri kuruyoruz. Bu yaklaşımı Türkiye’ye de taşıdık ve kısa sürede önemli projelere imza attık. Yalnızca enerji üretim tesislerinin inşasına katkı sunmuyor, yüksek verimlilik ve uyumluluk sağlayan çözümlerimizle yıllarca sürecek iş birlikleri inşa ediyoruz. Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi alanında iddialı hedeflere sahip ve bu kapsamda önümüzdeki 25 yıl Türkiye için kritik öneme sahip. Biz dünya lideri enerji depolama ve PV invertör çözümlerimizle Türkiye’nin temiz enerji yolculuğuna öncülük etmeye hazırız.”

Sungrow, Türkiye’deki mevcut ve planlama aşamasındaki yatırımlara yanıt verebilecek kapsamlı bir yapı kurdu. Bu yapı; proje aşamasından başlayıp tesisin ömrü boyunca sürecek güvene güvene dayalı ve birlikte yol yürüme taahüdünü içeriyor. Güçlü distribütör ve servis ağı ile ülke genelini kapsayan şirket; üretimin kesintisiz bir şekilde devamı için online ve yerinden destek sağlayacak teknik destek birimleri, ihtiyaç halinde ürünlerin hızlıca yeniden üretime kazandırılabileceği 2 onarım merkezi ve iş ortaklarına destek veren Partner Success Manager’ların (PSM) da dâhil olduğu uzman bir ekiple çözüm üretiyor.

Sungrow, kurulumlarının verimliliğini ve güvenliğini daha da artırmak için düzenli olarak hem çevrimiçi hem de yüz yüze toplantılar ve eğitim programları düzenliyor. Bu eğitimler ücretsiz olup Türk pazarına özel olarak tasarlanıyor ve teknisyenler, kurulumcular ve diğer PV sektörü oyuncularını bilgilendirmeyi amaçlıyor.