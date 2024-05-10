Sunra Enerji'den kurumsal atak: ’İlhamımız Güneşten Gücümüz Enerjiden!’

Şirketin, ’İlhamımız Güneşten Gücümüz Enerjiden!’ sloganıyla başlattığı kurumsal kimlik dönüşümü için lansman düzenlendi. Sunra Enerji'den lansmana ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Evrenin doğasında var olan dönüşüm ve enerjiyi yansıtan bir değişimin içindeyiz! Heyecanla duyurmak istiyoruz ki, Sunra Enerji olarak kurumsal kimliğimizi yeniledik!

Yatırımcılarımızın güvenilir ortağıyız

Bu yenilenme ile birlikte, Sunra Enerji olarak sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve aslında doğa ile olan bağlılığımızı güçlendiriyoruz. Yenilenen kimliğimiz ve çözümlerimizle birlikte, birçok projede bir araya geliyor olacağız. Yenilenebilir enerji projelerinde yatırımcılarımızın güvenilir ortağıyız!

Yenilenebilir enerjiye erişimi sağlıyoruz

Sunra Enerji olarak hedefimiz büyük ölçekli arazi GES projeleri ve endüstriyel çatı GES projeleri geliştirmek ve bu tesislerden üretilen enerjiyi depolayabilen sistemler kurmak. Buna ek olarak Sunra Home çözümlerimiz ile yenilenebilir enerjiyi erişilebilir kılarak son kullanıcılara hizmet etmek. Sunra; kurumsal enerji yatırımcılarından, evlerinde enerji dönüşümüne ortak olmak isteyen çevre dostu son kullanıcılara kadar tüm müşterilerine mühendislik çözümleri ve kaliteli sistemleri ile hizmet etmeye devam ediyor olacak."