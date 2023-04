Sunvital, bu yıl 100 MW’lık GES hedefliyor

Takip Et

Esra Özarfat

Bursa - Kuruldukları 2013 yılında bu yana 96 MW’lık proje tamamladıklarını hatırlatan Sunvital Energy Kurucu Ortağı Murat Kılıç, sektördeki hızlı ivmelenme nedeniyle sadece 2022 yılında 36 MW’lık santral kurduklarını kaydetti. Kılıç, bu yıl 100 MW’lık GES santrali kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Sektörün 2017 ve 2022 yıllarında ciddi çıkışlar yaptığını hatırlatan Kılıç, “Bu dönemde elektriğin fiyatlarının artması amortisman sürelerini aşağı çekti.

Ayrıca karbon ayak izi azaltılması ve sınırda karbon vergisi özellikle tekstil sektöründe hareketliliğe neden oldu. Ardından otomotiv endüstrisinde de yatırımlar başladı. Ayrıca 2022 yılı şubat ayında RES ve GES yatırımları 4’üncü bölge yatırımları kapsamına alındı. Tüm bu etkenler yenilenebilir enerji yatırımlarını cazip kılarak sektörü hızlandırdı” dedi. Murat Kılıç, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla daha yaşanabilir bir gelecek hedeflediklerini ve üretim maliyetlerini düşürerek rekabetçi firmalara kendi pazarlarında destek olmayı hedeflediklerini, halihazırda devam eden 30’a yakın projelerinin bulunduğunu söyledi.

Amortisman süreleri düştü

Sanayideki elektrik maliyetlerinden dolayı 2013 yılında GES santrali amortisman sürelerinin 10 yılı bulduğunu hatırlatan Kılıç, gelinen noktada bu sürenin 3 ila 4 yıla kadar gerilediğini vurguladı. Elektrik maliyetlerine göre değişken bir süreç yaşandığına işaret eden Murat Kılıç, “Santralin 25 yıl ve üzeri çalışma performansı olduğunu düşünürsek şu anda çok cazip bir yatırım. Geçmiş yıllarda bu yatırımları yapanlar kar etti.

Şu an hem rekabet gücünü artırmak hem de karbon ayak izi baskısı ile sınırda karbon vergisinin getirdiği zorunluluklar bu alana yapılan yatırımları artırdı. Ayrıca panellerdeki gelişmeler ışığında 2013 yılında 1,6 metrekarede 250 watt üretirken şu an 2,40 metrekarede 500 watt üretiyoruz. 2013 yılında panel verimliliği yüzde 14 ila 16 iken şu an yüzde 20 ila 21 mertebesinde. Alan olarak yüzde 20’lik bir büyüme yüzde 100’lük bir verimlilik artışı getirdi. Bu alandaki teknoloji sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bu noktada belirleyici olan panel verimliliğidir” diye konuştu.

Yerlilik oranı yüzde 50’lerde

Sektörde yerlilik oranının yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye’de başlayan hücre yatırımlarıyla bu oranın giderek yükseleceğini aktardı. GES yatırımları için 25 yılda yüzde 85 performans garantisi verildiğini, panel garantilerinin ise 10 ila 12 yıl arasında değiştiğini anlatan Kılıç, panel temizliğinin de verimliliğe etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Bu kapsamda servis hizmetlerine yıkamayı da dahil ettiklerini aktaran Murat Kılıç, “Özellikle tekstil ve plastik fabrikalarının bulunduğu yerlerde daha fazla temizlik ihtiyacı oluyor. Bu da performansı etkiliyor. GES projelerinin ardından 2 yıl ücretsiz servis hizmeti veriyoruz, ardından müşterimizin talebi üzerine bakım anlaşmaları ile süreci devam ettiriyoruz. Montaj ekibimizle birlikte 100 kişiyiz. Şu anda 5 şantiyede eş zamanlı kurulumlara devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.