"Süper 1 Takım” oyuncakları Armağan Oyuncak’ta yerini aldı

Çocukların büyük bir keyifle izlediği “Süper 1 Takım” çizgi filmi, ekranların dışına taşarak oyun saatlerine de giriyor. Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Grafi2000 ekibi tarafından hayata geçirilen macera dolu karakterler Birce, Birol ve Yapay Zekai, artık Armağan Oyuncak’larda peluş oyuncak ve figür olarak çocukların hayatına dahil oluyor.

Süper 1 Takım’ın oyuncak lisansiyesi Armağan Oyuncak ile hazırlanan peluş ve figürler, ekrandaki tasarımlara birebir sadık kalınarak üretiliyor. Yumuşacık dokuları, canlı renkleri ve detaylı işçiliği ile çocukların ilgisini çeken bu oyuncaklar, oyun saatlerini daha eğlenceli ve yaratıcı hale getiriyor. Çocuklar, karakterlerle oynarken hem hikayenin içine giriyor hem de maceraları adeta kendi deneyimleriymiş gibi yaşayabiliyor.

“Süper 1 Takım”, çocuklara sadece eğlence sunmakla kalmıyor aynı zamanda onlara sorumluluk, cesaret, iş birliği ve doğa sevgisi gibi değerleri de aktarıyor. Karakterler, dünyayı tehdit eden kötü niyetli düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyle çocuklara ilham veriyor. Peluş oyuncaklar sayesinde bu değerler, çocukların oyun dünyasına taşınıyor ve hayal güçleri destekleniyor.

Çocuklar Armağan Oyuncak aracılığıyla sahip olabilecekleri bu peluşlarla, “Süper 1 Takım” macerasını her an yanlarında hissedebiliyor. Hem ekranlarda hem de oyun saatlerinde kahramanlarla birlikte olmak, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Süper 1 Takım’ın çizgi film serisi Cartoon Network Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor.