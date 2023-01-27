Süper Film’den 100 milyon Euro yatırım

TALİP ÖZTÜRK / GAZİANTEP

Gaziantep’te 1995 yılında yıllık 15 bin ton kapasiteyle üretime başlayan SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj, bugün itibariyle farklı ürün gruplarıyla yıllık 125 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. Üretiminin yüzde 50’sini ihracata yüzde 50’sini de iç piyasa sunan Süper Film, 6 kıtaya ihracat yapıyor.

Lüleburgaz’da yeni bir tesis yatırımına başladıklarını söyleyen Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, işletme sermayesi ile birlikte 100 milyon Euro’luk bir yatırımı hayta geçirdiklerini ifade etti. Özer “İlk etapta 60 bin tonluk bir kapasiteyle çalışacağız. Bu sayede toplam kapasitemiz 185 bin tona çıkacak. Tesisi yıl sonunda devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırımla Süper Film, Avrupa’nın sayılı üreticileri arasında yer alacak. İşletme sermayesi ile birlikte 100 milyon Euro’luk bir yatırım oldu. Burada şu anda 600 kişiye ek olarak 150 kişiyi istihdam edeceğiz. Tabii bu başlangıç yatırımı. Şu anda aldığımız makineden 4 tane koyacak yerimiz var. Robotların biraz daha fazla olduğu bir tesis kuruyoruz. Yeşil dönüşümün temelden başladığı bir işletme planladık. Ağırlıklı olarak ihracata çalışacak. Avrupa ve Amerika önceliğimiz olacak” açıklamasını yaptı.

“Karbon ayak izini demiryoluyla düşürdük”

Bunun yanında işletmede sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti: “Yıllık 120 bin ton hammadde işliyoruz. Aylık 10 bin ton hammaddeyi satın alıyoruz. Almış olduğumuz hammadde limana geliyor. Mersin ve İskenderun limanlarına gelen hammaddeyi 500 TIR’la buraya getirtiyoruz. Bu ürünü işleyip bir kısmını tekrar ihracat için limana 250 TIR’la gönderince aylık 750 TIR’lık bir hareket oluyor. Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltmak adına hammadde taşımacılığını demir yoluna geçirdik. 2022’de bunun prototip çalışmasını yaptık. 2023’te tamamen bu uygulamaya geçiyoruz. Bu da hammadde nakliyesi sırasında karbon ayak izini 8’de 1 oranında düşürüyor.”

“Ar-Ge merkezinde pilot üretim hattı bulunuyor”

600 kişiyi istihdam eden Süper Film Ambalaj, 25 kişilik Ar-Ge ekibiyle de katma değeri yüksek ürün üretiyor. Fahri Özer, Ar-Ge merkezinde pilot üretim hattına sahip olduklarını belirtti. Özer, “Bu hatta üreteceğimiz malzemeleri geliştiriyoruz. Hepsinin testlerini yapıyoruz. Holdingimiz Ar-Ge konusunda bizi çok teşvik edici. Ar-Ge yatırımlarımızda bütçe kısıtlamamız yok” dedi. Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak tarımsal yosun ve atık yağlardan film ürettiklerini söyleyen Özer, amaçlarının petrol türevi kaynakların kullanımını minimize ederek, bunların yerine farklı kaynaklarla ambalaj malzemesi üretmek olduğunu kaydetti. Özer, “Bir plastik malzeme 9 kere dönüştürülebiliyor. Süper Film olarak atık yağlardan da film ürettik. Son olarak yetiştirilen tarımsal yosunlardan film ürettik. Bu ürünle ödüle layık görüldük” diye konuştu.