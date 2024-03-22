Süper Lig’in devlerinin fan tokenları artık Bitexen'de

Geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve ürünler ile Türkiye’nin en geniş dijital varlık ürün yelpazesine sahip olan Bitexen, futboldaki coşkuyu farklı bir sahada kazanca ve desteğe dönüştürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte Trendyol Süper Lig’de boy gösteren Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün Fan Tokenları ile Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor, Göztepe gibi onlarca Türkiye 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarının Fan Tokenları ilk defa Bitexen’de, Türkiye’nin en geniş Fan Token Evreninde buluşuyor.

Yüzde 5 ilave fan token

Fan Tokenlarını Bitexen’e taşıyanlar yüzde 15’e varan ek değer kazanırken, bunun yanı sıra takımının atacağı her gol ve aldığı her puan kullanıcılara token olarak geri dönüyor. Bitexen’e taşınan Fan Tokenlara taşımanın yüzde 10’u kadar Exen hediye edilirken, ayrıca taşıdığı fan tokenlarını Bitexen Club’da kilitleyenler ise taşıdığının yüzde 5’i kadar ilave fan token kazanıyor.

Ozan Erdoğ: Sektörün en geniş Fan tokenına sahibiz

Spor kulüplerini destekleyen sayısız projeye imza attıklarını belirten Bitexen Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, “Yeşil sahalardaki rekabeti eğlence ve kazanca dönüştürüyoruz, Bitexen’de listelenen yeni Fan Tokenlarla Türkiye’nin en geniş Fan Token Evrenine kavuşuyor ve kulüplerimizi destekliyoruz. Fan Tokenlarını Bitexen’e taşıyan kullanıcıların önemli avantajlara sahip olacağı bu projemizi sürprizlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde Bitexen Club üzerinden sağlanacak faydalar ile tüm Fan Tokenların daha etkin kullanılmasını amaçlıyoruz. Böylece tüm kulüp taraftarlarının takımının Fan Tokenlarına ilgisini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.