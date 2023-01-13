SuperFresh, tarladan tabağa kadar giden süreci belgesel haline getirdi

SuperFresh, tarladan tabağa kadar giden gıda sürecini belgesel haline getirdi. Şef Refika Birgül’ün yer aldığı belgeselde Hasat, Teknoloji, Güven, Çeşitlilik ve Lezzet başlıklarında SuperFresh ürünlerine dair merak edilen tüm sorulara yanıt veriliyor.

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın kendi sektöründe Türkiye’nin lider şirketi konumunda olduğunu söyledi. Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti:

“Kerevitaş şirketimiz bünyesindeki kıymetli markamız SuperFresh’in 100’den fazla ürün çeşidiyle her yıl 28 milyon tabakta yer alarak 7 milyon haneye misafir oluyoruz. SuperFresh için geleceği de düşünen bir iş modeli ile çalışıyoruz; sözleşmeli tarım modeli ve gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahip.

SuperFresh olarak kategorimizde yine bir ilki gerçekleştirdik ve dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara yolculuğunu, markamızın farklılıklarını, değerli şef Refika Birgül’ün iş birliğinde ‘SuperFresh Bi’Yolculuk’ isimli yeni iletişim kampanyamızla tüketicilerimize aktarmak istedik.

SuperFresh’in hasatı, teknolojisi, güveni, çeşitliliği ve lezzeti başlıklarında tüketicilerimize süreçlerimizi şeffaf şekilde aktaran bir kampanya sunduk.

Kampanyamızın bu başlıklar ile sürdürülebilirlik amacına hizmet etmesini ve tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkiye yeni bir boyut kazandırmasını hedefledik. Kategorisinin lideri olan bir marka olarak, kampanyamızın dondurulmuş gıdalarla ilgili olarak tüketiciler nezdinde önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum.”

50 yıllık tecrübeyi belgeselleştirdik

SuperFresh’in kampanya yüzü ünlü şef Refika Birgül ise dondurulmuş gıda kategorisiyle ilgili tüketicilerin merak ettiği her soruya bu belgesel serisinde yanıt verdiklerini belirterek şunları söyledi: “SuperFresh’in tarlada iş birliği geliştirdiği sözleşmeli çiftçiden, o çiftçiye eşlik eden üretim müdürüne, ürünleri fabrikaya taşıyan kamyon şoföründen ziraat müdürüne kadar yüzlerce kişi ile görüştük.

Dondurulmuş gıda işinde SuperFresh’in 50 yıllık tecrübesinin; çeşit çeşit lezzette, sebzeden mantıya, börekten pizzaya nasıl geniş bir ürün portföyüne dönüştüğünü ayrıntılarıyla aktardık. Dondurulmuş gıda işinde sertifikalı tohum ve soğuk zincirin önemini, SuperFresh’te Ar-Ge çalışma yöntemlerini ve ileri teknoloji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını, aynı zamanda merak edilen pek çok konu başlığını beş ayrı filmde bir araya getirdik.”