SuperFresh ve Karaca'dan dikkat çeken iş birliği: Sosyal Lezzetler

Türkiye’nin yenilikçi markaları arasında yer alan SuperFresh ve Karaca evde sosyalleşme trendinin yükseldiği bu dönemde “Sosyal Lezzetler” kampanyasını hazırladı. Sektörde yeniliklere imza atan iki markanın bu iş birliği iletişim kampanyası ile sınırlı kalmayıp yeni ürün lansmanları ve 360 yaklaşım ile tüketicilerle buluşacak.

İş birliği kapsamında SuperFresh, patates, köfte ve soğan halkasını içeren "Sosyal Lezzetler" menüsünü sınırlı sayıda tüketicilere sunarken, Karaca ise SuperFresh logosunu taşıyan ve dondurulmuş gıdaya özel butona sahip Air Pro-Cook Duo airfryer’ı geliştirdi.

Tüketicilerinin evde kolayca ve keyifle yemek yapmalarını amaçlayan iki markanın iş birliğinde kadın hedef kitlenin artan airfryer ilgisi ve bu ürün sahiplerinin yüzde 90’ının dondurulmuş gıda kullanıcısı olması etkili oldu.

360 derece bir yaklaşımla hazırlanan kampanya, mağazadan online kanallara, etkinliklerden sosyal medyaya kadar birçok alanda tüketicilerle buluşacak.