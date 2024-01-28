Supply Bridge CEO'su Gümüşel, TGN'de sunum yaptı: Otomotivde Amazon gibi dijital hizmet verecek

Turkish Global Network’ün (TGN) İstanbul’daki 3’ncü toplantısında bir sunum yapan otomotiv sektöründe yılların birikimine sahip Supply Bridge CEO’su Baran Gümüşel, küresel otomotiv satın alıcıları ile ürün/hizmet tedarikçilerini dijital ortamda buluşturan yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli bir köprü kurduklarını söyledi.

Temelleri Çin’in Şanghay kentinde atılan, günümüzde Türkiye-İstanbul, Endonezya-Cakarta ve Vietnam Ho Chi Minh kentlerinde de örgütlenen Turkish Global Network’ün (TGN) İstanbul’daki 3. toplantısı Six Senses Kocatas Mansions’taki TORO Latin-Gastro’da gerçekleşti.

Söz konusu toplantı hakkında Türk Çin Kültür Derneği bünyesindeki Lotus News’e bilgi veren TGN İstanbul Lideri Metehan Özbenim, bu buluşmada TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı’nın bir konuşma, yeni kurulan Supply Bridge CEO’su Baran Gümüşel’in ise bir sunum yaptığını söyledi.

Supply Bridge CEO’su Baran Gümüşel’in sunumunda Türkiye’nin otomotiv sektörü OEM’lerinin (Orijinal Ekipman Üreticisi) karşısına önemli bir fırsat çıktığının vurgulandığını hatırlatan Özbenim, “Supply Bridge kurucusu Baran Gümüşel uzun yıllar Bosch, Volkwagen, BMW, Stratasys, Daimler Trucks ve Çinli bir EV Startup’ta çalışıp sektör konusunda ciddi bir birikime sahip olduğu” dedikten sonra şöyle devam etti: “Supply Bridge’in merkezi ABD’nin San Fransisco kentinde. Melek yatırımcıları arasında benle birlikte DHL’den Zafer Engin'in de olduğu şirketin ‘A’ takımında Türkiye, Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve Japonya gibi otomotiv pazarının önemli ülkelerinden deneyimli arkadaşlar var. Danışma kurulunda BMW China eski CEO’su Dr. Johann Wieland ile Kearney eski Küresel Otomotiv yöneticisi Niko Soellner gibi isimler bulunuyor. Supply Bridge olarak geçenlerde ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'e de katıldık.”

“Uzmanlar Tedarik Köprüsü Kurdu”

Bundan sonraki TGN toplantılarına alanında uzman kişileri davet edip, bilgi ve birikimlerinden yararlanmak istediklerini belirten Özbenim “Bu konuda ilk adımı, kurucuları dünyanın tedarik merkezi Asya'da çalışıp burada ciddi deneyim kazanan Supply Bridge yöneticileriyle attık. Şirketin yöneticileri global pazarın önde gelen oyuncularından oluşan geniş bir network’e sahip. Global otomotiv sektörü ve ihtiyacın ne olduğunu iyi bilen uzmanların, kurduğu bu tedarik köprüsünün Türk şirketlerine neler sağlayacağını bir sunumla anlatmalarını istedik” diye ekliyor.

Günümüzde otomotiv yan sanayinde yeşil üretime göre sertifikasyon ve güvenlik gereksinimlerinin had safhaya ulaştığına dikkat çeken Özbenim konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Yapay zekânın ortalığı kasıp kavurduğu bir ortamda işletmelerin hedeflerine ulaşması giderek zorlaşıyor. Bu noktada ihtiyaçları bilen, özel çözümler sunan ve otomotiv OEM taraflarını tıpkı Amazon veya Alibaba gibi dijital ortamda buluşturacak bir platforma gerek vardı. Supply Bridge yöneticileri de bunu yapıyor. Onlar, OEM parça arayan ile bu parçayı üretenler arasında bir köprü kurup, Türk OEM'leri ve tedarikçilerimize küresel ortama erişme imkanı sunuyor. Bu platform, tedarik zinciri, üretim, büyük veri, yapay zekâ, blok zincir, tedarikçi ön değerlendirmesi, maliyet avantajı kontrolü, prototipleme yedek parça, lojistik-nakliye, üçüncü parti teslim süreleri, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge kıyaslamaları gibi konularda geniş bilgileri içeriyor. Endüstriye özgü yenilikçi dikey entegre, uçtan uca yönetim çözümleri sunan platform, tedarikçilere stratejik danışmanlık ve finans alanlarında Blockchain bazlı çözümler de sunuyor. Supply Bridge platformunda OEM profilleri, veri tabanı, emtia kategorizasyonu ve tedarikçi sıralaması da bulunuyor. Tüm bu bilgilerin de dünyaya açılmak isteyen Türk firmalarının işini oldukça kolaylaştıracağına inanıyorum.”