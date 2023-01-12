Sur Yapı'dan yüzde 25 ek indirim

Sur Yapı, "Yeni Evim" kampanyasına destek olmak için 3 yeni proje hayata geçirirken, yüzde 25 ek indirim sunuyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kısa süre önce açıklanan Yeni Evim kampanyasının, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni Evim kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve bilgiler veren Elmas, yeni konut finansman modeline ek avantajlarla destekte bulunduklarını bildirdi.

Elmas, "Yüzde 0,69'dan başlayan oranlar, 15 yıla varan vade, yüzde 10 peşinat ve ilk 3 yıl taksit ödeme kolaylığı sunan Yeni Konut Finansman Modeli, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Birinci bölge olan İstanbul ile ikinci bölge olan Antalya'daki projelerimizle kampanyaya destek veriyor, üstelik 'yüzde 25 ek indirim de Sur Yapı olarak bizden' diyoruz." şeklinde konuştu.

Modelin en büyük avantajlarından birinin de ilk 3 yıl düşük tutulan taksitler olduğunu vurgulayan Elmas, "İlk yıl taksitlerini konut üreticileri olarak yüzde 5 oranında biz sübvanse ediyoruz. Böylelikle vatandaşımız, ilk 3 yıl çok düşük taksitlerle kredisini ödemeye başlıyor. İkinci veya üçüncü yıldan sonra ise evine taşınmış oluyor ve kiradan kurtuluyor" dedi.

Kampanyadan faydalanamayanlara alternatif

Altan Elmas, Sur Yapı Antalya ve İstanbul'da devam eden projelerini kampanyaya dahil ettiklerini aktararak, "Antalya'da yer alan Sur Yapı Antalya Suites ve Ümraniye'de başlayacak Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları isimli 3 yeni projemizin de ön satışını planladığımız tarihten öne alarak kampanya şartlarında satışa sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Altan Elmas, Yeni Evim kampanyasından faydalanamayan vatandaşlar için de Sur Yapı bünyesinde alternatif ödeme planları hazırladıklarını belirterek, "Sur Yapı bünyesinde 72 aya varan özel ödeme alternatifleri geliştirdik. Böylece evini yenilemek veya yatırım yapmak isteyenler için de alternatif oluşturmuş olduk" dedi.

Elmas, son 3 yılda İstanbul ve Antalya'da 6 bin konut teslim ettiklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde 4 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz. 2023'ü de sayarsak son 4 yılda 10 bin konut teslim etmiş olacağız" dedi.

Hayata geçirecekleri 3 yeni projede 8,5 milyar TL'lik bir portföy sunmuş olacaklarını bildiren Elmas, "Bu kampanya çerçevesinde bir ayda Antalya'da en az 1.000 konut satmayı planlıyoruz. Cevher'de 337, Exen'de 190 daire satışa sunuyoruz. İstanbul'da toplamda 600 konut arz etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.