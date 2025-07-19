Sürat Kargo, çalışanlarının geleceğine Sürat Akademi ile yatırım yapıyor

2003 yılından bu yana Türkiye lojistik sektöründe faaliyet gösteren, 800’den fazla şubesi, 26 aktarma merkezi, binlerce araçlık filosu ve 8 bini aşkın çalışanıyla hem iç pazarda hem de global pazarlarda büyüyen Sürat Kargo, bu süreçte çalışanlarının kariyerine de katkıda bulunmak için Sürat Akademi Platformu’nu kurdu. Kurye, kargo danışmanı ve aktarma merkezi çalışanları dahil olmak üzere tüm saha, genel müdürlük çalışanları ve tüm birimlerin kullanımına açık olan platform yaklaşık 8 bin kullanıcıya erişim imkânı sunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kısa vadede hedeflerinin eğitim platformunu kurumun temel öğrenme aracı haline getirerek oryantasyon süreçlerini dijital ortama taşımak olduğunu söyledi. Cem Oğuz, bu kapsamda işe yeni başlayan çalışanların kuruma hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmasını sağlayacak oryantasyon eğitimlerinin tamamının platform üzerinden sunulmasının planlandığını ifade etti. Cem Oğuz şu bilgileri verdi:

“Buna ek olarak, zorunlu eğitimlerin ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen operasyonel ve teknik içeriklerin de platform üzerinden yürütülmesiyle daha sürdürülebilir, izlenebilir ve ölçeklenebilir bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Orta vadede ise, eğitim platformumuzu stratejik yetenek gelişimini destekleyen bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; kariyer gelişim süreçlerini destekleyen programları, yönetici yetiştirme programları ve liderlik eğitimlerini platforma entegre ederek daha sistematik ve kapsayıcı bir gelişim ortamı sunmayı planlıyoruz. Böylece yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılayan değil, aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştiren güçlü bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sistem kullanımını ve motivasyonu arttırmaya yönelik çok sayıda oyunlaştırma seçeneğini devreye alarak farklı gelişim deneyimi sunuyoruz.”

Öncelikli hedeflerinin, kariyer gelişim süreçleriyle doğrudan bağlantılı olan eğitim modüllerini sertifikaya bağlamak olduğunu belirten Cem Oğuz, “Bu kapsamda; Kariyer Gelişim, Yönetici Yetiştirme Programları ve Liderlik Eğitimleri gibi gelişim odaklı ve değerlendirme içeren eğitimlerin sonunda katılımcılara dijital sertifika verilecek. Sertifikalar, çalışanların kişisel gelişimlerini belgelendirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda kurum içi kariyer yolculuklarında bir referans noktası oluşturacak. İlerleyen dönemlerde çalışan talepleri ve yönetsel ihtiyaçlar doğrultusunda sertifika verilen eğitim sayısının artırılması ve farklı kategorilere yayılması da gündemimizde yer alıyor” diye konuştu.

Farklı eğitim modülleri oluşturuldu

‘İster Web’ten İster Cep’ten’ sloganı ile 7/24 mekân bağımsız istenilen her yerden tüm çalışanlara erişim kolaylığı sağlayan platform sayesinde daha önce şirket duyurularına erişim imkânı olmayan çalışanlar şirkete dair gelişmelerden ve yeni uygulamalardan haberdar olabilecek. Platform, “Sizin İçin Seçtiklerimiz Modülü, Zorunlu Eğitimler Modülü, Oryantasyon Modülü, Kariyer Gelişim Eğitimi Modülü, Sahanın Süratli Yöneticileri Programı, Geleceğin Süratli Liderleri Programı” adlı modüllerden oluşuyor.