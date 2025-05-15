Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: Kendimizi teknoloji şirketi olarak görüyoruz

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Global e-ticaret platformu WORLDEF’te konuştu

Cem Oğuz, kargo şirketlerinin e-ticaretteki büyümenin yarattığı talebi karşılamak için teknolojik çözümlere yönelmek zorunda olduğunu belirterek “Artık yapay zeka teknolojileri, inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz” dedi.

"Kargo şirketleri teknoloji şirketine dönüşüyor"

Cem Oğuz, şirket olarak toplam iş hacimlerinin yüzde 80’inin e-ticaret gönderilerinden oluştuğunu dikkat çekti ve "Bu talebi karşılayabilmek için kargo şirketinden teknoloji şirketine dönüşme sürecine girdiklerini söyledi.

"Yeni nesil platformlara yatırım yapıyoruz"

Cem Oğuz, “Değer yaratma süreçlerinde pazarın büyüyen yapısına entegre olma, öncülük etme ve pazaryerleriyle iş birliklerine gitme önceliğimiz var. Müşteriden talep gelmeden biz müşteriye yol gösterme, pazarı dönüştürmeye liderlik etmek istiyoruz. Tüm yatırımımızı bu vizyon doğrultusunda yapıyoruz. Dijitalleşiyor, veri temelli karar alıyor, yeni nesil platformlara yatırım yapıyoruz” dedi.

"Pazarın ihtiyaçlarını iyi okumak için yapay zekâdan yararlandık"

Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı, Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen WORLDEF İstanbul’da düzenlenen bir oturumda soruları yanıtlayan Cem Oğuz, pazarın ihtiyaçlarını iyi okumak için yapay zekâ çözümlerinden yararlandıklarını, sektördeki kısa süreli yoğunluklar ve kampanyaların, operasyonel esnekliği zorunlu kıldığını vurguladı.

"Sürat Servis Platformu kurduk"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, şirkette gerçekleştirdikleri dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını şöyle anlattı:

“Yeni teknolojiler ve yapay zekânın sektörümüze entegrasyonu çok memnuniyet verici. Ancak biz dijitalleşme, yapay zekâ uygulamalarından bahsederken insanı dışarıda bırakan bir süreçten söz etmiyoruz. Bir yandan teknolojiyle hız kazanırken, bir yandan da daha fazla insanı sisteme dahil ediyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Sürat Servis Platformu (SSP)’den de bahsetmem gerek. Bu platform yoluyla canlı kurye konum takibi yapabiliyoruz. Pinleyerek veya okutma sırasına göre rotalama, teslimat anına kadar teslim zamanını güncelleme ve Süratli Esnaf Noktalarımıza (SEN) dinamik yönlendirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. SSP platformu bize ayrıca anlık kurye performans takibi, gerçek devir ve teslim zamanı, teslimat anına kadar teslim yeri güncelleme, müşteri anket sonuçları takibi gibi imkanlar sunuyor. Bunun yanında, e-ticaret lojistiğinde regülasyonların sektörümüzün önünü açmasından çok memnun olduğumuzu söylemek isterim. Yakın döneme kadar teslimatta kimlik numarası alınması zorunluluğu vardı, imza gerekiyordu. Bugün artık o zorunluluk da yok. İşte dijitalleşme sadece hız kazandırmıyor, aynı zamanda kişisel bilgilerin korunması konusuna da katkıda bulunuyor.”

"Şeffaflığı sağlıyoruz"

Şeffaflığı çok geniş anlamıyla tanımladıklarının ve çok önemsediklerinin de altını çizen Cem Oğuz, “Kuryelerimiz her sabah yola çıkarken selfie çekiyor, ama bunu işinin bir parçası olarak yapıyor. Artık kargo bekleyen müşterimiz, kendisine gönderilen linkte, paketini teslim edecek kişinin fotoğrafını, araç bilgisini görüyor” diye konuştu.

Hızlı büyüme dönemi

Sürat Kargo olarak son yıllarda teknolojiyle birlikte çok hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini vurgulayan Cem Oğuz, 2024 ve 2025 yılı karşılaştırmalarıyla birlikte bu yıla ilişkin hedeflerini de şöyle anlattı:

“Yıllık gönderi adetlerimizde 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 büyüme gerçekleşti ve esas büyümemiz son çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20’ye ulaştığını görüyoruz. 2020 yılından bugüne baktığımızda ise artış yüzde 50’ye yakın. Bu, bizim sektörümüz için çok ciddiye alınması gereken bir büyüme oranı. Bunu operasyonlarımızdaki iyileştirmeler ve dijitalleşme ile sağladık. 2025 yılı ilk çeyrek verilerine baktığımızda ise günlük gönderi sayımızın geçen yıla göre yüzde 15’in üzerinde arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 3040 bin olan günlük gönderi sayımız bu yıl 400 bin seviyesine oturdu. Bu sayede de yıllık 100 milyonun üzerinde müşterimizin zilini çalıyoruz.”

Yurt dışı operasyonlar büyüyor

E-ticaret sektörünün yurt dışı operasyonları konusunda da kendilerini ihracat elçisi olarak gördüklerini belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Hedefimiz Türkiye merkezli ama global hedefli teslimat yapımızı güçlendirmek. Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve körfez ülkeleri başta olmak üzere stratejik ülkelere yatırım yapmak ve teknoloji operasyon ve insan odağında uluslararası vizyon kazanmak. Tabii bunu lojistikteki iyileştirmelerle de desteklemek. Biz hem ekibimiz hem de paydaşlarımızla birlikte süratle koşmaya devam ediyoruz. İşimizi yaparken her aşamada sosyal faydayı da gözetiyoruz. Bunu süratli esnaf noktalarıyla da KOBİ’lere özel mikro ihracat destekleriyle de yapıyoruz. Biz büyürken, paydaşlarımız da büyüsün istiyoruz” diye konuştu.

e-Ticaret ekosisteminin önemli isimleri bir araya geldi

Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından WORLDEF, Türkiye ve küresel perakende e-ticaret ekosisteminden önemli isimlerini bir araya getirdi. Fuara, 80'den fazla ülkeden 30 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. E-ticaret, yapay zekâ ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli buluşma noktası olan WORLDEF ISTANBUL 2025'te dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar da bir araya geldi. Fuar, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunarken, fuarda yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer aldı.

Sürat Kargo hakkında

Bacacı Yatırım şirketlerinden Sürat Kargo, 2003 yılında kuruldu. Müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye'nin kargo ve lojistik sektöründe önemli bir konuma ulaşan Sürat Kargo, 1500’den fazla hizmet noktası, 14 bölge müdürlüğü, 26 aktarma merkezi, 1 uluslararası lojistik merkezi, 2.000'den fazla mobil dağıtım alanı ve binlerce araçtan oluşan geniş filosu ile hizmet veriyor. Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 220’den fazla ülke ve bölgesine güvenle kargo taşıma hizmeti sunan şirket 8.000'den fazla uzman çalışanıyla, her geçen gün artan müşteri taleplerini karşılıyor.

Eğitimi ve sürekli gelişimi önemseyen, hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışından ödün vermeyen Sürat Kargo, sektöründe marka olmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinciyle de öne çıkan, çevre dostu uygulamalara önem veriyor. Taşımacılık süreçlerinde sürdürülebilirlik konusunda da sorumluluklarını yerine getiren şirket, uluslararası gönderiler için de güvenilir bir partner olma özelliğini taşıyor.