Sürat Lojistik 5 yılda ilk 5'e girmeye hedefliyor

Türkel, 2025 içinde yatırımlarını depolama ve dağıtım altyapısı, dijitalleşme ve otomasyon, intermodal hatların güçlendirilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Gelinen noktada ciro ve hacim bazında Türk menşeli lojistik firmalar içinde ilk 10'da yer aldıklarını öngördüklerini aktaran Türkel, "Hedef tarafında iki çıpamız var. 5 yıl içinde yerli firmalar arasında ilk 5, global oyuncuların da olduğu ölçekte ilk 10'a girmek" ifadelerini kullandı.

Yatırım tarafında dijital ve otomasyon yatırımlarının 2026 sermaye planlarında en büyük paya sahip olacağına işaret eden Türkel, yıl içinde Avrupa'da doğrudan yapılanma için adımlar atmayı da planladıklarına değindi. İlk odaklarının Doğu Avrupa ve özellikle Polonya-Romanya hattı olduğu bilgisini veren Türkel, şunları kaydetti: "Polonya'yı Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz, Romanya ise Türk şirketlerinin güçlü karşılık bulduğu bir pazar. Ancak aceleci değiliz, önce ticaretimizin o pazarlarda konsolide şekilde büyümesini istiyoruz. Baktığımızda 2026'da iki ana trendin olacağını görüyoruz. İlki, veri, yapay zeka, otomasyon. Bu tahmin, rota, kapasite, fiyatlama kararlarının algoritmalarla güçlenmesi demek. İkincisi ise sürdürülebilirlik ve intermodal. Yani karbonu ölçen, azaltan, raporlayan, modlar arası entegre çalışan ağlar öne çıkacak. Biz bu iki eksende hazır olmaktan öte, zaten sahada uygulayan taraftayız."

Yeni depo alanları için çalışıyoruz

Türkiye'de 81 ilde yaygın hizmet yapılarını güçlendirdiklerini vurgulayan Türkel, depolama ve dağıtım yatırımlarını hızlandırdıklarını, talebe göre yeni depo alanları için de çalıştıklarını belirtti. Operasyon tarafında dökme yük operasyonları, soğuk zincir, intermodal ve Avrupa ekspres hatları gibi çok modlu yapıyı daha entegre çalıştırdıklarına dikkati çeken Türkel, şunları ifade etti: "2025'in ilk yarısında tonaj bazında iki katın üzerinde büyüme kaydettik. Ayrıca yılın ilk 6 ayında iş hacmi ve ciroda da geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde büyüme gerçekleştirdik." Hiyerarşiden çok sorumluluğa dayalı, hızlı karar alan bir kültür inşa ettiklerini belirten Türkel, şu ifadeleri ullandı: "Dijitalleşme ve otomasyonun sahada karşılığı çok somut oldu. Hangi gün, hangi bölgede, ne kadar taşıma olacak gibi kararları algoritmalarla önden hesaplıyoruz. Kapasiteyi, rotayı, yakıtı buna göre yönetiyoruz. Özetle sezgiyle değil, sayılarla hareket ediyoruz. Sistem trafik, hava durumu, hat yoğunluğu gibi etkenlere göre kendini güncelliyor."