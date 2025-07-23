Sürat Lojistik, büyümesini yeni nesil yatırımlarla katladı

Sürat Lojistik, 2025’in ilk yarısında taşıma hacmini geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artırarak dikkat çeken bir büyüme performansı ortaya koydu. Operasyonel kapasitenin artırılmasının yanı sıra, Avrupa pazarında doğrudan yapılanma planları, karanlık depo ve intermodal taşımacılık gibi gelecek odaklı yatırımlar, Sürat Lojistik’in sektördeki dönüşümcü rolünü daha da güçlendiriyor.

Yeni depo yatırımları, dijital altyapı entegrasyonu ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle büyümesini pekiştiren Sürat Lojistik, lojistik sektörünü yalnızca taşımacılıktan ibaret görmeyen yapısıyla, veri ve teknolojiyle şekillenen bir iş modeline geçişi temsil ediyor.

“Lojistik artık yalnızca taşıma değil; stratejik bir kalkınma aracıdır.”

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, şirketin hızlı büyümesine ve sektörel vizyonuna yönelik şu şekilde konuştu: “2025’in ilk altı ayı yalnızca operasyonel bir başarı dönemi değil; aynı zamanda Sürat Lojistik olarak lojistik sektörüne nasıl baktığımızı yeniden tanımladığımız bir dönem oldu. Taşıma hacmimizi iki katından fazla artırdık. Ancak bu yalnızca bir sayı değil; müşteri memnuniyetine dayalı, veriyle desteklenen, esnek ve entegre bir hizmet modelinin sahadaki somut karşılığıdır. Bugün lojistik sektöründe fark yaratan şey sadece hızlı teslimat yapmak değil. Gerçek fark; bu hızı sürdürülebilirlik ilkeleriyle, ileri teknolojiyle ve stratejik bir yaklaşımla birleştirebilmektir. Biz de yatırımlarımızı yalnızca bugünün taleplerine yanıt verecek şekilde değil, beş-on yıl sonrasının lojistik ihtiyaçlarını öngörerek yapıyoruz.

Avrupa’da doğrudan şirket yapılanmalarımızı kurmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna katkı sağlayacak bu adım, bizi sadece taşımacılık yapan bir şirket değil, bölgesel tedarik zincirlerinin stratejik ortağı haline getirecek. Lojistiğin artık yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma aracı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle veri odaklı sistemler, karbon emisyonunu düşüren çözümler ve yapay zekâ destekli operasyonel planlamalarla geleceği bugünden inşa ediyoruz.”

Yeni nesil yatırımlar ve avrupa açılımı

Sürat Lojistik, serbest depo yatırımlarıyla entegre hizmet kapasitesini artırırken, dökme yük elleçleme sistemleri ve soğuk zincir taşımacılığı gibi yüksek katma değerli alanlara odaklanıyor. Şirketin gündeminde yer alan en öncelikli adımlardan biri ise Avrupa’da doğrudan yapılanmalar kurmak. Doğu Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya’da acentelik modelinden çıkılarak kurumsal varlık oluşturulması planlanıyor. Bu adım sayesinde, teslimat sürelerinin kısaltılması, maliyet verimliliği sağlanması ve bölgesel güven inşa edilmesi hedefleniyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm

ERP sistemleri, ileri seviye araç takip çözümleri ve yapay zekâ destekli veri yönetim altyapısıyla operasyonlarını yeniden yapılandıran Sürat Lojistik, yalnızca lojistik süreçlerini izlemiyor, aynı zamanda öngörü ve karar destek sistemleriyle yönetiyor. Şirket, karbon nötr hedefleri doğrultusunda intermodal taşımacılık, enerji verimli depo çözümleri ve otomasyon odaklı “karanlık depo” teknolojilerini de gündemine aldı.