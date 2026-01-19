SÜRBISA, pazar payını artırmayı hedefliyor

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 2 bin metrekare kapalı alanda son teknoloji ile donatılmış tesislerinde üretim yapan Sürmene Bıçakçılık ve Tıbbi Aletler AŞ (SÜRBISA), yaklaşık 30 yıldır bölge ekonomisine katkı sunuyor. Sektörde Türkiye’nin ilk üç firması arasında gösterilen şirket, ürettiği bıçaklara ömür boyu garanti vererek iç ve dış pazarda satışa sunuyor.

Fabrika Müdürü Emre İmamoğlu, tamamen entegre bir üretim sistemiyle çalıştıklarını belirterek ihtiyaç halinde üç vardiya üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi. İmamoğlu, yaklaşık 200 çeşit bıçak ürettiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Kasap, mutfak, meyve, şef, döner bıçakları gibi pek çok kategoride ürünümüz var. Yılda 1 milyon adet bıçak üretiyoruz. Üretimimizin tamamına yakını iç piyasaya sunuluyor. Az da olsa Suudi Arabistan, Romanya, Azerbaycan ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden talep alıyoruz.”

Kalite ve müşteri memnuniyeti ön planda

Sürmene’de bıçak üretiminin köklerinin M.Ö. 2500’lü yıllara kadar uzandığını hatırlatan İmamoğlu, bölgedeki ustalığın nesilden nesile aktarıldığını söyledi. SÜRBISA olarak kuruluştan bu yana kaliteyi ön planda tuttuklarını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

“Her ürünümüzün aynı standartta olması için büyük özen gösteriyoruz. Ucuz mal üretip çok satma yöntemine hiç başvurmadık. Bıçaklarımız ucuz olsun diye malzemeden veya işçilikten asla kısmadık. SURBİSA ’da temel ilkemiz kaliteli üretim yapmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Bunun içinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalışıyoruz. ”

“Her bıçağa ömür boyu garanti veriyoruz”

Üretimde paslanmaz çelik kullandıklarını ve sektörün ilk üç firması arasında yer aldıklarını belirten İmamoğlu, 1998 yılından bu yana bölgenin adını duyurmaya devam ettiklerini söyledi. Firma olarak kalite standartlarını korumayı öncelik haline getirdiklerini dile getiren İmamoğlu, şu açıklamaları yaptı:

“Yaptığımız tüm ürünlere ömür boyu garanti veriyoruz. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Hedefimiz yurt dışı pazarında daha fazla yer almak. Ürettiğimiz her bıçağın arkasında duruyoruz. Kullanıcı hatası dışında tüm ürünlerimiz ömür boyu garantili. Mutfak, kasap, aşçı, döner, börek bıçakları ve satır gibi 200’e yakın ürün çeşidimiz var. Her bir ürünü en hassas kontrollerden geçirdikten sonra satışa sunuyoruz. Ağır işlerde bilgisayar kontrollü makineler kullanılırken ustalık gerektiren işlemler elle yapılmaya devam ediyor.”