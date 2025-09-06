Sürdürülebilir geleceğin beyaz eşyası Vestel’den

Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2025), akıllı ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu, sergilediği yeniliklerle güçlendirdi. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu yaptığı değerlendirmede, “Vestel teknolojiden güç alan ürünlerini tasarımla aynı potada eriterek ev deneyimini yeniden tanımlıyor. Ürünlerimiz üretimden kullanıma kadar her aşamada kaynak verimliliği sağlıyor. IFA’da sergilediğimiz çözümler bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya, akıllı detaylarıyla günlük yaşamı kolaylaştırmaya odaklanıyor. Global açılım yolculuğumuzu sürdürürken, farklı pazarlarda tüketicilerle buluşmayı sürdüreceğiz” dedi.

Geleceğin yıkayıcı ürünleri

Fuarda en çok ilgi gören Vestel teknolojileri arasında yer alan çamaşır ve kurutma makineleri, fonksiyonelliği estetikle buluşturuyor. AfterWash özelliği çamaşır ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak, yapay zekâ desteği ile kullanıcılara en uygun programı öneriyor. Download & Use – WashWizard uygulamasıyla kullanıcılar hazır programları indirebiliyor, sıcaklık, süre ve kirlilik seviyesine göre programları ihtiyaca göre kişiselleştirebiliyor.

Vestel’in geliştirildiği tamamen dokunmatik arayüzler, renkli ekranlar ve kontrol kumandası içine entegre edilmiş ekranlar tüketicilere fütüristik bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu ürünler, A sınıfından bile az enerji tüketerek, yüzde 70 daha iyi enerji performansı sağlıyor. Vestel, farklı yaşam alanlarına hitap eden ince ve kompakt çamaşır ve kurutma makineleri ile minimalist ihtiyaçlara, 14 kg kapasiteli dev çamaşır makineleri ile geniş ailelere, 54 cm kapı çapı sayesinde battaniye gibi büyük çamaşırlarını yıkamak isteyen tüketicilere çözümler sunuyor. Şirket, 10 kg ankastre çamaşır makinesini bu yıl fuarda ilk kez sergiliyor.

Multi-Inverter+ sistemli kurutma makineleri A sınıfında verimlilik sağlarken, Fast Flow özelliği iki gömleği sadece 39 dakikada yıkayıp kurutuyor. Günümüzün hızlı yaşam temposuna uyum sağlamaya yardımcı oluyor. Aqua Cure ve Aroma Refresh çözümleri çamaşırları ferah ve pürüzsüz hale getirirken, Pet Hair Shield evcil hayvan tüylerini etkili biçimde temizliyor.

Fuarda sergilenen AirSoft teknolojisi kurutma sonrası ekstra yumuşaklık, Dark Protect ise koyu renkli giysilere uzun ömür vadediyor. Spor ayakkabılara özel Sneaker programı ve spor ayakkabı yıkama-kurutma aksesuarları da dikkat çeken özellikler arasında. Vestel ile özdeşleşen Microfiber Filter, sentetik kumaşlardan kaynaklanan mikroplastiklerin suya karışmasını önlerken; Fiber Blocker teknolojisi mikrofiber parçacık oluşumunu azaltıyor, su kaynaklarını koruyor. IoT entegrasyonu, çamaşır ve kurutma makineleri arasında iletişim kurarak en uygun ayarı öneriyor.

Beş litre su tüketimiyle dünya rekoru kıran Waterbox

Bulaşık makinelerinde öne çıkan WaterBox teknolojisi yalnızca 5 litre tüketimle dünyanın en düşük su kullanımını sağlarken, Heat Pump teknolojisi ile en yüksek enerji sınıfı olan A enerji sınıfına göre yüzde 30 daha az enerji tüketimine ulaşılıyor. AI Assistant özelliği bulaşık tipine, kirlilik ve süreye göre programları optimize ederek enerji ve zaman tasarrufu sağlıyor.

MultiTablet fonksiyonu tablet deterjanı yükleme işini ayda bire düşürerek kullanım kolaylığı sunarken, Self Heating sistemi enerji geri kazanımı ile A-%10 enerji tüketim seviyelerine ulaşıyor. PyroDry sistemleri ısıtıcı yardımıyla yüksek kurutma verimliliği sağlıyor. HydroBoost alt fıskiye teknolojisi zorlu kirlerde üstün temizlik sağlarken, InfoLED 3.0 ankastre ürünlerde program süresini anlık olarak zemine yansıtarak hayatı kolaylaştırıyor. SmoothWheel ve SmoothSlide sistemleri ise sepetlerde pürüzsüz hareket sağlıyor.

Otomatik filtre temizleme sistemi bakım kolaylığı sağlıyor. Çok amaçlı raf düzenekleri, şişe tutucular, 14 dakikalık Jet Yıkama ve Hijyen 70 programları, buharlı yıkama seçeneği farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Wi-Fi bağlantısı uzaktan kontrol sunarken; Download & Use özellikli makinelerde kullanıcı ihtiyacına göre geliştirilmiş 11 farklı ek program bulunuyor.

Güneş ışığını taklit eden buzdolabıyla israfa son

Vestel'in IFA'da sergilediği buzdolaplarında yer alan Vitamod teknolojisi güneş ışığını taklit ediyor, C vitamini ve antioksidan aktivitesini yüksek düzeylerde tutarak gıda içeriklerinin uzun süre taze kalmasını sağlıyor. HydroActive özelliği soğuk buhar teknolojisi sayesinde sebzeleri nemli ve taze tutarak VitaMod teknolojisi ile gıdaların doğal ortamda olduğu gibi muhafaza edilmesine imkân tanıyor. PurifAir filtre buzdolabı içindeki havayı temizlerken, IntelliShelf teknolojisi gıdaların tazeliğini takip ederek gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor. Vestel'in öne çıkan ürünlerinden IntelliCold Zone beş fonksiyonuyla hızlı dondurma, yumuşak dondurma, soğutma, çözme ve standart saklama arasında esneklik sunuyor. A-20% enerji sınıfındaki yeni 'no frost' kombi modeli yıllık 88 kWh enerji tüketimiyle enerji tasarrufuna katkı sağlarken, 29 dB’lik sessiz çalışma özelliği mutfaklara huzur veriyor. DuoMode bölmesi ihtiyaca göre dondurucu veya soğutucuya dönüşüyor. XpressIce, hızlı buz üretimi ve ekstra depolama alanı sunarken, CoolXpert şişeleri döndürerek kısa sürede soğutuyor.

Üç dakikada pizza

IFA 2025'te, pişirici grubunda en çok ilgi gören Pizza Max fırın, 320°C’de üç dakikada taş fırın lezzetinde pizza hazırlıyor. HeatWrap aynı anda dört yemeği kokuları karışmadan pişirirken, Taste Vision fırın içerisindeki kamera ile pişirme sürecinin uzaktan takip edilebilmesini sağlıyor. Airfry tepsisi ise daha sağlıklı kızartma imkânı sunuyor. Soğutma özelliği de olan CoolTherm Pro fırın ile yemekler her zaman taze, ideal dokuda ve tam kıvamında servis ediliyor. Çok fonksiyonlu pişirme haznesi, indüksiyon ocak ve entegre davlumbazı bir arada sunan Culinex ocak ile profesyonel lezzetler evde pratik şekilde hazırlanabiliyor.

Şehrin tozuna meydan okuyan teknolojiler

Vestel IFA’da süpürge kategorisinde şehir yaşamının tüketici hayatındaki toz ve kirlilik etkisine odaklanan yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. “Toz Yok, Şüphe Yok. Sadece Vestel Var” (No Dust, No Doubt. Just Vestel) mottosuyla sergilenen süpürge ve temizlik ürünleri; toz torbasız ve torbalı modellerden şarjlı dik tip süpürgelere, ıslak-kuru temizlik makinelerinden buharlı cihazlara kadar geniş bir seçki sundu. Robot süpürge serisi, gelişmiş sensörleri, haritalama teknolojisi, otomatik deterjan dolumu, mop yıkama-kurutma fonksiyonları, yapay zekâ destekli nesne tanıma özelliği ve istasyonda otomatik saç kesme teknolojisiyle öne çıkarken, koltuk ve halı yıkama makineleri günlük hijyene pratik yaklaşım getiriyor. Vestel,

fuarda teknolojiyle şehir ve toplu yaşam alanlarının beraberinde getirdiği çevresel faktörleri de sahiplenerek, tüketicilere bütünsel bir ‘temizlik ekosistemi’ sergiledi.

Vestel Atelier

Vestel, Aslı Filinta ve profesyonel kadın sanatçılarla hayata geçirdiği, elle boyama ve seri üretim teknikleri kullanılan Vestel X Aslı Filinta Retro Serisi’nin gördüğü yoğun ilginin ardından, klasik estetik ile modern teknolojiyi buluşturan bir tasarım yolculuğuna çıkıyor. Deneyim ve bilgi birikimi ile kurulan Vestel Atelier, farklı temalarla özgün tasarımlar geliştirmeye hazırlanıyor. Atölyede her proje, yeni bir başlangıç ve ilhamla şekilleniyor; farklı hedef kitlelere sesleniyor.

Bu vizyon doğrultusunda ortaya çıkan üç tasarım, Vestel X Aslı Filinta Retro Serisi ile fuarda Vestel Atelier alanında ziyaretçilerle buluştu. Bu alanda; 1950’lerin sonlarında İngiltere ve Amerika’da doğan, 1960’larda tüm dünyaya yayılan ve bugün hâlâ tasarım dünyasında canlılığını koruyan Pop Art yaklaşımı ile üretilen tasarımın yanında, nesneleri geometrik biçimlerle yansıtan simetrik-asimetrik şekillerin vurgulandığı Kubizm trendine ait ürün de yer aldı. Son olarak modern kent yaşamının sokak sanatı, mimari yüzeyler ve gençlik kültürüyle şekillenen Urban Art trendine uygun olarak ortaya çıkan ürün fuarda beğeniye sunuldu.

Yapay zekâ destekli klima

Vestel’in IFA'da sergilediği yeni klima serisi, yapay zekâ destekli AICON modülüyle kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek enerji tasarruflu öneriler sunuyor ve yalnızca ihtiyaç duyulan saatlerde, optimum ayarda çalışarak konforu otomatikleştiriyor. A+++ enerji seviyesine ulaşarak enerji verimliliğinde yüksek standartları yakaladyan yeni seri klimalar, Wellflow teknolojisiyle 4 yönlü hava akışı, yumuşak esinti ve entegre hoparlör gibi özellikler barındırıyor. Nem dengeleme fonksiyonu ve ambiyans aydınlatmasıyla iç mekânlarda konfor yaratan Wellflow teknolojisine, yalnızca 21 dB ses seviyesinde rüzgârsız serinlik sağlayan Easybreeze özelliği eşlik ediyor. Kumaş dokusuyla yaşam alanlarına entegre görünüm sunan Wellflow, aydınlatma ve hoparlör detayıyla şıklığı ve çok yönlü kullanımı bir arada sunuyor.

Kahve tutkunlarına özel, evde barista kalitesi

“Kahve keyfi, ince anlar. Vestel’le” (Fine Coffee, Fine Moments. With Vestel) yaklaşımıyla öne çıkan Vestel kahve ekosistemi, bu yıl da IFA’da ziyaretçilere lezzet ve teknolojiyi bir arada yaşattı. Vestel’in ürün gamı; profesyonel kahve makinelerinden öğütücülere, hassas tartılardan tamamlayıcı aksesuarlara kadar kahve yolculuğunun her aşamasını kapsıyor. Vestel’in geliştirdiği yeni nesil kahve makineleri, hassas sıcaklık kontrolü ve kişiselleştirilebilir ayarlarıyla evde barista kalitesinde kahve deneyimi sunarken; öğütücüler ve tamamlayıcı ürünlerle bütünsel bir ekosistem yaratıyor. Kahve kültürünü sahiplenen Vestel, fuarda ziyaretçilere özel barista şovları da düzenledi.

Vestel Akıllı Yaşam: Evde yapay zekâ çağı

Vestel, Akıllı Yaşam ve VeeZy uygulamalarıyla ev teknolojilerinde yapay zekâ entegrasyonu ve enerji yönetimini üst seviyeye taşıdı. Fırın ve buzdolabı dışındaki ürünler enerji yönetimi sistemine bağlanırken, yapay zekâ modülleri kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Enerji Yönetimi sekmesi üzerinden anlık tüketim verileri takip edilebiliyor.

AICon klimalar ortam koşullarını değerlendirerek en verimli kullanım senaryolarını oluşturuyor, yapay zekâ kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek anlık kullanım önerileri sunuyor. Vestel Beyaz eşya ürünlerinin çoğunun anlık tüketim verileri Enerji Yönetimi sekmesi üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar bu sayede hem maliyetlerini hem de karbon ayak izlerini kolayca kontrol edebiliyor ve sınırlandırılabiliyor. Bugüne kadar Vestel kullanıcıları enerji yönetimi sayesinde klima enerji tüketimlerini yüzde 25 oranında azaltmayı başardı. Akıllı Yaşam, yalnızca ev cihazlarını akıllı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir yaşam için güçlü katkı sağlıyor.

Yeni sürümle Akıllı Yaşam uygulamasında, evde farklı kullanıcılar tanımlanabiliyor, görev ve paylaşım sistemiyle ödüllendirme yapılabiliyor. Kullanıcılar yemek tarifi paylaşarak puan topluyor ve rozet sistemiyle oyunlaştırılmış bir deneyim yaşıyor. ‘Super App’ yaklaşımıyla geliştirilen Vestel Akıllı Yaşam, enerji yönetimini, ev içi iletişimi ve topluluk etkileşimini tek çatı altında birleştirerek bütünsel bir akıllı ev deneyimi sunuyor.