“Sürdürülebilir olmak için yatırım, yatırım için finansman gerekli”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik çalışmaları her geçen gün artarken bu alanda öncülerden olan Dilek Tekstil yeni yatırımı ile enerji bağımlılığını da en aza indirecek. 1983 yılında dokuma kumaş üretimi ile faaliyetlerine başlayan Dilek Tekstil’in kısa süre kapasitesini geliştirip, 1994 yılından itibaren örme kumaş üretimine başlayıp bu alanda uzmanlaştığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kayaoğlu, “Açık ve tüp örme Makine parkuru ile kumaş üretimine devam ediyoruz.

Yüzde yüz ihracata çalışan bir firmayız ve bunun yanında sürdürülebilir üretim konusunda önemli yatırımlar yapıyoruz. 10-15 yıldır büyük markalarla çalışıp, İngiltere, İspanya, ABD pazarlarında yer alıyoruz. Günü ve modayı sıkı takip ediyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım göstererek dünyayı yakından takip etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“GES projemiz devreye girecek”

Son 5 yıldır sustainable olarak nitelendirilen geri dönüşümlü ipliklerden yapılan kumaşlar ürettiklerini söyleyen Kayaoğlu, “Doğaya saygılı, su tüketimi daha az, doğadan geri dönüşümlü olan pet şişelerden veya muhtelif atık maddelerden yapılan ipliklerden üretime başladık. Bunu başlatan öncü firmalardanız. Markalarla birlikte özel projelere imza atıyoruz. Recycle polyester, ecovero viskon, organik pamuk gibi birçok materyalle sürdürülebilirlik çalışmaları yapıyoruz.

Her geçen gün aldığımız siparişlerdeki geri dönüştürülmüş ürün oranı artıyor. Şu anda tüm ürünlerimizde geri dönüştürtülmüş elyafları kullanıyoruz. Bazı ürünlerimizde yüzde 40 olan bu oran kimi kumaşlarda yüzde 100’e kadar çıkıyor. Bu oran markaların belirlediği stratejilere göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki artan enerji maliyetleri ve tüketimin fazla olmasından kaynaklı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim olduğunu hatırlatan Kayaoğlu, “Bizde de bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut fabrikamızı taşıyacağımız 12 bin metrekarelik yeni tesisimizde son aşamaya gelirken orada kurulumu devam eden çatı GES projesi ile tüketimimizin de önemli bir oranını karşılayacağız. Yılbaşı itibarıyla onun aktif hale gelmesini planlıyoruz. Bizim bu alanda yaptığımız projeler kapsamında attığımız önemli adımlardan birisi de tüm otomobillerimizi yüzde yüz elektrikliye dönüştürmek oldu. Onlar için kendi şarj istasyonlarımızı kurduk” diye konuştu.

“Sorunları üretimle aşabiliriz”

Sürdürülebilirlik yatırımları için sektörün halen olması gerektiği noktada yer almadığını vurgulayan Levent Kayaoğlu, “Sürdürülebilirlik çalışmaları yeni yatırımlar ile doğru orantılı. Ne yazık ki tekstil sektöründe eski karlılıklar da kalmadı. Özellikle finansmana erişim problemi çok ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Kredi ile dönen şirketlerin varlığı bir gerçek, finansman olmadan yeni yatırım yapamayacak durumda olanlar da karşımızda duruyor.

Yurt dışı siparişlerimizin Türkiye’de üretimi istendiğinde yapılan ticari işlemler tamamen TL’ye dönüyor. Buna istinaden bizlerin ithalatını yapmış olduğumuz ürünlerin ödemelerini dövizle yapmamız gerekirken içeride almış olduğumuz kurlarda makas çok acık. Bu yüzden TL/döviz dönüşümlerinde de büyük sıkıntı görüyoruz. Artan enerji maliyetleri bugün geri gelmeye başlasa da siparişlerin büyük kısmı Uzak Doğu ve Çin’e kaymış durumda. Elzem siparişler elden kaçtı diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ekonomik problemlerin doğru yönetilmesi ve üretimin tekrar desteklenmesi gerekiyor. Firmaların yatırıma, üretime ara vermemesini sağlayarak bu sorunları aşabiliriz” dedi.